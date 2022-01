Hospitais precisam de liberdade e responsabilidade

É preciso uma melhor gestão, “o que passa por responsabilizar as pessoas, transferindo-lhes deveres, com remuneração adicional e flexibilidade”, defende João Duque, para quem o quadro atual “não estimula ninguém”.

Havendo liberdade nas unidades de saúde permitirá também “dar estímulos individuais”, o que é muito importante. “Pretende-se que todos possam melhorar com liberdade e responsabilidade”, resume.

O comentador d’As Três da Manhã lembra ainda que é na idade mais avançada que há maior despesa com saúde, seja da parte das pessoas seja do Estado, e a população portuguesa está a envelhecer.

Há, pois, que fazer bem as contas para depois não se ter uma despesa excessiva. João Duque sublinha ainda a importância da prevenção, realçando que “os principais medicamentos [na idade avançada] são para doenças que podem ser controláveis, nomeadamente com atividade física”.