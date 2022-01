Taxa única de IRS? Seria “aparentemente interessante”, mas é “muito complicado”

O comentador da Renascença João Duque considera que uma taxa única de IRS como é de alguma forma proposta por alguns partidos, nomeadamete Iniciativa Liberal e Chega, seria "aparentemente interessante", embora reconheça que é "muito complicado" de implementar.

O economista diz que a modalidade de taxa única "promoveria muito provavelmente um aumento da poupança, que é bem necessário em Portugal", mas reconhece que a "passagem de um modelo como temos agora para esse modelo é que é muito complicado, feito de uma forma muito rápida".

Numa apreciação geral sobre as propostas dos vários partidos, João Duque refere que, no essencial, o PS propõe o que ficou em suspenso com o chumbo do OE 2022, por exemplo o desdobramento dos escalões do IRS e a continuidade da aposta no IRS Jovem.

Quanto ao Bloco de Esquerda faz, na prática, "uma proposta de agravamento de impostos para os níveis superiores".