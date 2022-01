Novas medidas contra a Covid têm “olhozinho nas eleições”

As medidas anunciadas na quinta-feira por António Costa revelam “uma boa gestão de expectativas e comportamentos”, mas também um “olhozinho nas eleições”, diz João Duque.

O comentador d’As Três da Manhã considera que houve preocupação com as “atividades económicas com maior impacto e que envolvem muita gente, como a restauração”, também no caso das novas regras para os isolamentos profiláticos e contactos de risco.

Na opinião de João Duque é agora tempo para “fortalecer a área da digitalização” relativa à Covid-19, como as aplicações onde se encontram os certificados e os autoagendamentos, por exemplo.