A menos de um mês das eleições legislativas e já em pré-campanha, o comentador defende que os líderes partidários devem dizer aos portugueses se vão ou não aumentar impostos, quais são os impostos onde vão mexer e o que é que vão fazer com o dinheiro dos contribuintes.

“Os portugueses já estão assustados com o papão da inflação. É muito provável que o Banco Central Europeu tenha uma alteração da sua política monetária e, em função do aumento dos preços, aumente também os juros de curto prazo e, portanto, com impactos na Euribor”, começa por dizer.

O economista e professor do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) defende, por isso, que os líderes dos partidos devem esclarecer ao longo da pré-campanha qual é o “fim do nosso dinheiro”.

“É muito importante que nós possamos colocar perguntas muitas claras aos líderes e que eles respondam sem subterfúgios”, diz João Duque.

O comentador d’As Três da Manhã entende que os portugueses devem saber se quem ganhar as eleições vai “aumentar os impostos ou não e em relação ao PIB quais são as variáveis mais importantes, quais são os impostos em que vão tentar mexer”.

Em síntese, João Duque defende que os líderes partidários devem dizer aos portugueses “o que vão fazer com o nosso dinheiro - o dinheiro é nosso, não é do Estado, está nas nossas carteiras e vai sair para um determinado fim - e é isso que nós temos que perguntar, neste período pré-eleitoral.