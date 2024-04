D. Manuel Clemente: "As frentes" da Igreja são hoje menos políticas e mais na "área dos costumes"

Nos 50 anos do 25 de abril, recordamos o papel que a Igreja e os católicos desempenharam na transição democrática e na promoção da liberdade, do pluralismo e da paz. Um podcast conduzido pela jornalista Ana Catarina André, numa parceria Renascença IPRI – Instituto Português de Relações Internacionais.

Neste primeiro episódio conversamos com D. Manuel Clemente, patriarca emérito de Lisboa; e Paula Borges Santos, investigadora do IPRI e autora da biografia do cardeal D. António Ribeiro.

Comparando com o período do 25 de Abril de 1974, o patriarca emérito de Lisboa considera que hoje "as frentes" da Igreja são menos políticas e mais na "área dos costumes".