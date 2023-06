Costa a puxar pela candidatura ao Mundial de 2030? "Compete ao Governo prestar todo o apoio"

Em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto assume que "o Governo português tem apoiado a candidatura conjunta" e que Portugal, Espanha e Marrocos "fortes possibilidades" de ganhar a corrida, admitindo ainda que o escândalo de tráfico de seres humanos provocado pela academia Bsports criou "dano reputacional".

Nesta polémica sobre a viagem não anunciada ou não prevista do primeiro-ministro a Budapeste para a final da Liga Europa. Se foi a convite da UEFA qual era o problema de colocar o ponto na agenda?

O primeiro-ministro já deu, através do seu gabinete, toda a informação e explicação sobre a presença em Budapeste e não tenho mais nenhum comentário.

Foi uma deslocação diplomática para puxar pela candidatura portuguesa, espanhola e marroquina para o Mundial de Futebol de 2030?

Isso estará certamente nos motivos que a nota pública de esclarecimento que o gabinete deu. Não quero fazer mais nenhum comentário.

Quais são as reais possibilidades de esta candidatura sair vencedora e que trabalho é que está a ser feito pelos três governos?

O Governo português tem apoiado a candidatura conjunta ao Mundial 2030, que tem fortes possibilidades de ser vitoriosa: tem mérito desportivo e social, une dois continentes, três países e tem mensagem de paz e solidariedade. Mas as entidades responsáveis pela candidatura são as respetivas federações e são elas que devem dizer qual é o ponto da situação da candidatura conjunta.

Poderemos ver o primeiro-ministro noutras ocasiões a puxar por esta candidatura, de forma mais transparente?

Isso tem sido feito pelo Governo em diversos momentos. Se for o organizador, isso representa um impacto muito positivo no plano económico, social e desportivo e o país irá ganhar imensamente com isso. Por isso, compete ao Governo prestar todo o apoio dentro daquilo que é a sua possibilidade.

A situação na academia Bsports não poderá prejudicar a candidatura de Portugal ao Mundial de 2030?

Conto que não, que não afetará minimamente a nossa imagem externa. Portugal tem sido uma referência internacional no que diz respeito ao acolhimento e integração de imigrantes e essa é a imagem que prevalece no plano internacional. É evidente que as notícias também chegaram a todos os países e ao desporto internacional. Há aqui um dano reputacional, mas julgo não ser o suficiente para causar uma mazela no processo da candidatura.

Sobre as novas regras para a prevenção e combate à violência no desporto aprovadas no Parlamento: qual é a fiscalização tão abrangente que existe para impedir que um adepto que não possa entrar num recinto desportivo não entre de facto?

O pacote de medidas foi aprovado em votação final global, há cerca de duas semanas, no Parlamento. Na lei em vigor, o adepto fica impedido de assistir aos jogos na modalidade no recinto onde cometeu a infração; a medida agora é reforçada: o adepto ficava impedido de assistir aos jogos em qualquer recinto, em qualquer modalidade.

Quer a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, como as autoridades policiais têm o ficheiro dos adeptos interditos de frequentar recintos desportivos, e sabem e têm forma de controlar as entradas. Por isso é que há notícias de que x adeptos foram detidos porque estavam impedidos de frequentar recintos desportivos e cometeram um crime de desobediência. Isso prova que essa verificação, acompanhamento e vigilância é feita com o apoio da autoridade.

Não é costume pedir a identificação à entrada dos estádios…

Todos os estádios da primeira e segunda liga têm sistemas de videovigilância que funcionam antes do jogo começar, há elementos das forças de autoridade a acompanhar as entradas que sabem quem são as os adeptos em causa.

Há muitas sanções mas os clubes não deveriam ser penalizados fiscalmente?

Uma das áreas onde tivemos de reforçar foi a videovigilância porque encontramos alguns episódios de violência nos estádios e pavilhões em que os clubes organizadores não forneceram as imagens de videovigilância. Porque a coima em vigor não é dissuasora. Aumentámos drasticamente para as centenas de milhares de euros a coima mínima para o clube que não fornece em bom estado ou não forneça mesmo as imagens de videovigilância. Muitos casos que ocorreram nos recintos desportivos teriam sido sancionados devidamente pela justiça caso as imagens de videovigilância estivessem em perfeito estado ou até tivessem sido fornecidas.