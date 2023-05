Louçã desafia Costa a esclarecer ação "ilegal" do SIS em debate no Parlamento

Na linha do que vem defendendo a direção do Bloco de Esquerda (BE), Francisco Louçã defende a demissão do ministro das Infraestruturas, que considera "incompetente" e que "se tornou perigoso", mas fecha a porta à instalação de uma comissão de inquérito às secretas na sequência do caso Galamba.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, que será divulgada na íntegra na quinta-feira, o fundador e ex-dirigente considera que este caso tem contornos "incompreensíveis", registando a existência de "quatro ministros envolvidos numa noite por causa de um alegado roubo de um computador".

Tendo em conta que o primeiro-ministro irá esta quarta-feira ao Parlamento para o debate regimental com os deputados, Louçã acredita que António Costa poderá dar explicações sobre a atuação do SIS, registando que se trata de "um facto espantoso da forma como o poder é gerido".

Questionado sobre a vantagem de uma comissão de inquérito para apurar factos sobre como é que o SIS atuou, o antigo dirigente bloquista salienta que "uma comissão de inquérito sobre a atuação de serviços secretos é toda feita à porta fechada, o que é exigido pela matéria e contraditório com a naturalidade da transparência que um Parlamento deve assegurar aos seus cidadãos".