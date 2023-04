Bastonária ameaça com instâncias europeias para travar alteração ao estatuto dos advogados

Fernanda de Almeida Pinheiro endurece o tom contra o Governo, em entrevista ao programa "Hora da Verdade", em parceria entre a Renascença e o jornal "Público".

O prazo para responder ao Governo sobre o novo Estatuto da Ordem dos Advogados (AO) no seguimento da Lei das Ordens Profissionais já terminou. O que acabou a Ordem por responder como sendo fundamental nesta revisão do estatuto e que linhas orientadoras por parte do Governo receberam para a efetivação desta lei?

As orientações que recebemos do Governo não foram nenhumas. Houve umas conversas, não houve um documento apresentado pelo Governo que nos indicasse qual é a intenção em termos legislativos. A OA foi obrigada a fazer um contributo para uma proposta de lei [sobre o estatuto] que desconheço na íntegra. Nós temos a Lei dos Atos Próprios, que está em vigor desde 2009, e foi isso que dissemos: que essa lei tem de ser transposta para o estatuto. Nem isso nos conseguiram garantir, coisa que achamos muito estranho e que nos deixou logo alerta para a possibilidade de haver alguma ideia de restringir os atos que até agora foram atos próprios dos advogados e dos solicitadores, que estão completamente indicados e plasmados na lei. A OA entregou o seu contributo na segunda-feira.

Que linhas vermelhas é que traçaram?

Estas mesmas. Não pode haver alteração dos atos próprios. Não vai ser possível que alguém venha com a ideia de que podem inscrever-se na Ordem dos Advogados não licenciados em Direito. A questão também do artigo quarto: as deontologias não podem ter uma maioria de membros que não sejam os inscritos na profissão. Transmitimos naturalmente outras coisas que nos parecem pertinentes, mas são apontamentos, porque de facto não nos permitiram fazer o trabalho que é necessário fazer, nem a nós nem a todas as outras ordens profissionais. Por isso foi pedida, inclusivamente por parte do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, uma reunião com o primeiro-ministro.

E se as linhas vermelhas da OA não forem aceites?

Se nenhuma dessas questões forem respeitadas, teremos de apelar às instâncias europeias. Na Áustria, por exemplo, um estágio pode levar até cinco anos. Como é que nós podemos admitir que em Portugal um estágio tenha 12 meses? Esta profissão é uma profissão com uma elevadíssima componente técnica, uma complexidade enorme. Um licenciado em Direito não é um advogado, tem um diploma e depois para exercer uma profissão tem de ter a componente dessa profissão do ponto de vista prático e de saber o que é a profissão de advogado. A profissão de advogado não se confunde com a profissão de conservador, como não se confunde com a profissão de juiz, como não se confunde com a profissão de magistrado do Ministério Público.

Vamos aos atos próprios. Que atos são esses que o Governo quer abrir a outros profissionais?

Não foi dito, mas foi-nos dito que não vão plasmar no estatuto a lei que existe e, portanto, entendemos que pretendem alterar a lei dos actos próprios.

Para facilitar o acesso à Justiça, não admite nenhum acto que pudesse ser feito por outro tipo de profissional?

Não, repare: se não tiver a formação adequada, como é que se dirige a um tribunal? São coisas que se aprende e que são parte do patrocínio forense de um advogado. Não é suposto um arquitecto saber disso. Não é suposto um curioso saber disso.