Entrevista a Natália Nunes

O perfil de quem pede ajuda à Defesa do Consumidor (DECO) está a mudar desde o início do ano. Já não são só as famílias com menos rendimentos, mas a classe média, que começa a não conseguir pagar o crédito à habitação. A especialista Natália Nunes diz que ainda não se chegou ao cenário de 2008, em que as taxas de juro chegaram aos 5%, mas que é preciso o Governo agir lançando uma linha de financiamento, à semelhança do que aconteceu em 2009.