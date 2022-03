“Talvez o acolhimento familiar de crianças portuguesas em perigo possa também vir a ganhar fôlego”, diz a presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), Rosário Farmhouse, em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal “Público”.



O acolhimento institucional de crianças em perigo retiradas às famílias tem vindo a baixar nos últimos anos, mas mantém níveis elevados. Continua a representar mais de 95% das respostas encontradas para as crianças retiradas aos pais, enquanto a opção de acolher em famílias mantém-se com uma expressão irrisória. Portugal é mesmo apontado como um mau exemplo no sentido em que tem muitas crianças acolhidas em instituições. Qual pode ser a solução?

A solução passa pelas famílias de acolhimento, e estas estão a fazer o seu caminho. Este acontecimento inesperado que ninguém desejava, da guerra, e com ela estar a haver tanta disponibilidade de famílias para acolher crianças deslocadas da Ucrânia pode vir a ser uma porta para que estas famílias tenham disponibilidade para acolher crianças [retiradas às famílias] em Portugal e evitar que vão para as casas de acolhimento [instituições].

Tem vindo a aumentar o acolhimento familiar de crianças em perigo [retiradas às famílias], mas o número ainda é muito residual, queremos que aumente. Na zona da Grande Lisboa está um pouco mais desenvolvido. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em particular, desenvolveu ferramentas nesse sentido e tem pelo menos uma centena de crianças em acolhimento familiar. Além destas, há mais famílias disponíveis. Mas o número de famílias que se oferecem para acolher [crianças em perigo] não é tão grande como no caso a que estamos a assistir atualmente com a guerra na Ucrânia.

Com esta onda de solidariedade, estamos a falar de 2.000 famílias inscritas na plataforma Portugal for Ukraine, ou muitas mais, porque há ainda as que se ofereceram diretamente junto dos municípios. Pode acontecer que o atual movimento que veio chamar a atenção para esta causa concreta ajude a que mais famílias queiram acolher, já sem ser de crianças deslocadas da Ucrânia, mas crianças que residem em Portugal e que estão numa situação de perigo. Pode ser potenciador.