Durão Barroso.“O PSD tem gente mais nova que é capaz de fazer aquilo que deve ser feito”

Vive em Londres, onde é atualmente presidente não-executivo do banco 'Goldman Sachs International', e, em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal 'Público', que se centrou na guerra da Rússia contra a Ucrânia, Durão Barroso foi também questionado se o PSD tem futuro depois de sucessivas derrotas eleitorais sob a liderança de Rui Rio. O ex-líder social-democrata defende que o seu "partido é uma grande instituição e tem gente mais nova que é capaz de fazer aquilo que deve ser feito para defender os seus ideais e o seu programa.”

Existe futuro político para si em Portugal?

Não tenho futuro político nenhum, deixei a política na altura por razões que expliquei claramente, até razões de natureza pessoal, não vou voltar ao assunto. Não tenho qualquer intenção política, não vou ter qualquer cargo político no futuro. Obviamente, não prescindo quando posso e quando devo partilhar a minha experiência e ter alguma intervenção que, de resto, estou aqui a ter a partilhar a experiência que tive de muitos anos de negociações com a Rússia, fomos nós também que negociámos o acordo de associação com a Ucrânia, acho que posso e devo também intervir civicamente e não me abstenho disso. Do ponto de vista de qualquer cargo político está, absolutamente, fora de questão.

E do ponto de vista partidário?

Fora de questão.

Não tem ligações, não conversa com antigos dirigentes do seu tempo do PSD?

Com certeza que sim, falo com muitas pessoas, muitos deles são meus amigos. Isso continuo, sou militante do PSD, gosto do meu partido, fui líder do meu partido. É como a família, não se sai de uma família.