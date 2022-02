Fim do PSD igual ao do CDS? “As organizações não são eternas”

Pedro Rodrigues discorda de Salvador Malheiro, vice-presidente do PSD, na ideia de uma candidatura única, defendendo que depois das eleições internas o partido tem de se “galvanizar e unir”.



Pediu a convocação de um congresso urgente para discutir a reconstrução do PSD. Esse congresso devia acontecer antes da eleição do novo líder? Devia servir para alterar posicionamento, formas de funcionamento do partido?

O resultado eleitoral do PSD nas últimas legislativas não pode deixar de convocar o partido para uma reflexão muito profunda sobre as causas que conduziram ao divórcio do PSD com a sociedade portuguesa. Há causas conjunturais que contribuíram para o resultado eleitoral e têm a ver com a estratégia seguida pelo PSD. Essas são conhecidas e, em princípio, transformam-se com a alteração da liderança.

Mas há causas estruturais para as quais o PSD tem de olhar com atenção e que dizem respeito, não só à forma como se organiza do ponto de vista estrutural, como dialoga com os cidadãos e com os militantes e como define o seu posicionamento na sociedade portuguesa. São circunstâncias que se têm agravado ao longo dos anos. O PSD fala de uma reorganização interna há mais de 15 anos.

Atualmente, Rui Rio colocava o partido ao centro, centro-esquerda. É essa redefinição que tem de ser feita?

É preciso perguntar o que isso significa, do ponto de vista substantivo e em termos de políticas concretas. O que significa ao nível de uma política fiscal, da construção de um modelo económico que permita aumentar os rendimentos dos portugueses? O que significa para as jovens famílias? O que se assistiu nos últimos anos - e nestas eleições foi muito paradigmático - é que o PSD facilmente encontra rótulos para o seu posicionamento mas não encontra consequências com políticas concretas.

Numa entrevista ao PÚBLICO em novembro passado, considerava que o país estava cansado de uma solução governativa que tem esmagado os empresários com a carga fiscal, que tem deixado a classe média sem perspectivas de subir na vida. A sua análise falhou ou foi o PSD que não conseguiu comunicar uma mensagem apelativa?

Continuo a achar que o diagnóstico que fiz mantém-se plenamente atual. O nosso PIB per capita é sensivelmente o mesmo desde 1995 e hoje estamos atrás de um conjunto de países da UE nos principais indicadores de evolução sócio económica e que há sete ou oito anos atrás era impensável.

A verdade é que o PSD não foi capaz de transmitir essa mensagem aos portugueses e nem transmitir segurança. Não conseguiu dar esperança na capacidade de resolução dos problemas dos portugueses. Em terceiro lugar, o PSD não conseguiu articular uma mensagem concreta que permitisse que os portugueses entendessem como é que um governo do PSD mudaria as suas vidas.

Quando fala do PSD, estamos a falar de Rui Rio...

Rui Rio corporiza a estratégia do PSD, ele é responsável pela estratégia política do PSD mas, perante o resultado que tivemos, não se espere da minha parte, neste período, estar a tentar apontar dedos. Ao longo dos anos fui transmitindo estes alertas, infelizmente as circunstâncias vieram dar-me razão.

O futuro do PSD pode ser semelhante ao do CDS. Se não houver essa reflexão, o PSD pode desaparecer gradualmente?

Recuso-me a considerar essa possibilidade, acredito muito que o PSD continua a ser o único partido reformista em Portugal que pode representar e liderar todo o espaço não socialista.

Também tenho a consciência de que as organizações não são eternas. Ou o PSD é capaz de interpretar o sentimento que os portugueses transmitiram com este resultado eleitoral e anteriores - este não é virgem - ou os cidadãos vão procurar outras alternativas.

Ninguém é dono dos votos, dos eleitores. Felizmente, os eleitores vivem num estado de tremenda exigência e não votam nos partidos numa sensação de clubite.

O que se está a passar à direita do PSD não é causa de geração espontânea, o surgimento de novos partidos políticos, com a força que têm demonstrado nas duas últimas eleições, sobretudo nesta, não é por acaso. A responsabilidade é dos políticos e dos partidos que não têm conseguido diagnosticar as causas do descontentamento e encontrar as soluções para o resolver.

A sucessão de Rio já está aberta, fala-se em vários nomes para uma nova liderança. Está disponível para assumir uma candidatura?

O que é verdadeiramente importante não é que o PSD entre numa busca instantânea de personalidades para liderar o partido. Era muito benéfico, para o PSD, fazer uma reflexão não contaminada pela discussão da liderança. Depois disso, abrir o processo eleitoral interno, apresentarem-se as candidaturas à liderança, discutirem-se as moções de estratégia global e os militantes fazerem as suas escolhas. Tinha outra vantagem: o novo presidente do partido poderia já assumir funções numa circunstância em que o partido já se teria reorganizado e no seu mandato de dois anos poder dedicar-se ao país.

E a sua eventual candidatura?

Terei ocasião de fazer uma reflexão pessoal e sobre as circunstâncias em que o partido se encontra e que outros militantes estão disponíveis.

Entre os nomes de que se fala - Luís Montenegro, Miguel Pinto Luz, Jorge Moreira da Silva - quem é que acha que pode ter melhores condições para liderar o PSD?

Do ponto de vista objetivo, qualquer um dos três tem condições para liderar o partido. Certamente em função do que apresentarem também será possível perceber qual deles tem condições subjectivas mais adequadas para assumir funções. Sou amigo dos três, tenho muito respeito e consideração pelos três e ninguém me ouvirá cometer a deselegância de comentar uma eventual candidatura sem eles a terem manifestado primeiro.

Salvador Malheiro também falava em Paulo Rangel. Considera que este nome está arredado da corrida?

A resposta que dou em relação a Paulo Rangel é a mesma. Objetivamente, tem todas as condições para liderar o partido, tal como os outros três nomes referidos. Mas também não vou cometer a deselegância de comentar.

Concorda com Salvador Malheiro de que deve haver uma candidatura única?

Não concordo necessariamente. O PSD sempre foi um partido vivo. Olho para os momentos eleitorais como momentos de afirmação do partido e não de diminuição.

É importante que quem quer que seja que tenha um projeto para apresentar aos militantes e ao país que se apresente, que diga ao que vem.

O que não acho que faz sentido é alguns que tenham projecto ficarem à espera que as coisas não corram bem. Isso é que não é correcto. Depois das eleições internas, o partido tem de se galvanizar, unir e fazer a síntese da pluralidade.

Que papel espera que o Presidente da República venha a ter com uma maioria absoluta? Tem de ser diferente do que foi até aqui?

O que espero do Presidente da República e que sempre esperei - e que ele tem de certo modo cumprido - é que, no quadro das suas competências constitucionais, seja um árbitro e um poder moderador na democracia portuguesa.

Não tenho nenhuma preocupação particular sobre o que possa ser o seu papel. Se há coisa que estou de acordo com o dr. António Costa é quando afirma que qualquer excesso do PS será certamente moderado pelo Presidente.

É uma garantia de estabilidade e de confiança que não podemos deixar de ter.