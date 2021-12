“É possível” o PSD ganhar as legislativas: “Já se viram mudanças mais extraordinárias”

Na AR, vai propor a revisão do sistema eleitoral, com círculos uninominais e um nacional, e insistir na eutanásia se outro partido der o primeiro passo.

Em vésperas da convenção nacional do partido, onde defenderá a moção de estratégia global Preparados para Liberalizar Portugal e será reeleito, o presidente da IL afirma-se disponível para negociar com Rui Rio, se este ganhar sem maioria absoluta, um caderno de encargos e até participar no Governo.

O grande objetivo da revisão do sistema eleitoral é fazer com que as pessoas tenham a tal ligação mais estreita com os cabeças de lista que elegem porque são uninominais e depois que os 500 mil votos que todas as legislativas não contam para a eleição de ninguém passem a contar num círculo de compensação nacional.

O número de votos que é necessário para eleger um segundo deputado em Portalegre - o distrito com menos mandatos atribuídos - é enorme e isso cria um problema de representação do distrito, mas também cria um problema de dificuldade dos partidos mais pequenos e novos de fazerem esse caminho.

Na moção admite dificuldades em eleger em círculos mais pequenos e médios. Isso poderia resolver-se com a revisão do sistema eleitoral e a criação uninominais e o círculo de compensação? Vai apresentar alguma proposta? Vamos. Fará parte do nosso programa uma revisão do sistema eleitoral com círculos uninominais e um círculo nacional de compensação. Não é uma questão de ser mais fácil eleger.

Chegou a dizer que Adolfo Mesquita Nunes seria uma mais-valia para a IL. Foram feitos contactos com os desiludidos do CDS? Pessoas com capacidade política, intelectual e com espinha dorsal não vão passar de um partido para outro no espaço de dois meses. Ao ocorrerem dois anos mais cedo, estas legislativas não permitiram fazer algum trabalho político e de atração de pessoas que creio que podiam estar na nossa órbitra noutro timing. Não vou pedir, não vou caçar eleitores a outros partidos nem vou pedir que façam endorsements públicos.

Facilitaria a aproximação da IL ao PSD no pós-eleições? Para nós é relativamente indiferente. A proposta política que temos é, de facto, bastante diferenciadora da do CDS e também, em boa medida, do PSD.

O PSD recusou uma coligação pré-eleitoral com o CDS. Ter os dois partidos em separado é o cenário mais favorável à IL? No curto prazo, não ter uma coligação que pudesse agrupar o voto não socialista é possivelmente uma vantagem; a longo prazo não tenho tanta certeza.

Em Lisboa apresenta-se como cabeça de lista. Mayan Gonçalves é possível pelo Porto aproveitando o elan das presidenciais? Não vou falar de nomes antes da convenção porque ela vai também servir para isso. Vamos discutir ideologia, princípios programáticos, moções muitíssimo políticas e vai ser interessante para eu perceber exatamente como construir uma lista de deputados que simultaneamente sirvam para representar bem os ideais liberais no Parlamento e serem bons candidatos do ponto de vista da atração eleitoral.

Os 4,5% não são demasiado ambiciosos quando em 2019 teve 1,3%? Concordo com o ambicioso, não concordo com o demasiado. Fixar objetivos que não sejam ambiciosos não seria útil. Acho que é possível.

O que é um péssimo resultado? Isso não sei dizer agora. Se mantiver um deputado ou só tiver dois com certeza que é um péssimo resultado. Mas depende de quão perto ficarmos dos outros deputados, do que se tenha passado durante a campanha, do comportamento dos outros partidos. Portanto, assumo as responsabilidades, mas não me vou pôr dentro de um beco onde tenha de assumir coisas que não sei como terei de interpretar na altura.

Teremos um conselho nacional a seguir às eleições para o rescaldo dos resultados e do trabalho de campanha. Nessa altura, em funções dos resultados apresentarei a minha análise. Uma coisa é sempre verdade na IL enquanto eu lá estiver: as pessoas responsabilizam-se pelos bons e maus resultados que obtêm.

Parte para estas legislativas com o objetivo de atingir os 4,5% de votos e a eleição de deputados nos distritos de Lisboa, Porto e com possibilidades noutros distritos como Braga, Setúbal e Aveiro. Se este objetivo não for atingido, o que acontece à IL?

Por exemplo? O choque fiscal, com o caminho claro para uma simplificação e desagravamento fiscal a nível do IRS e IRC.

Quando fala de entendimentos e diálogo refere-se a quê concretamente? O tipo de exigências ou pontes negociais que traríamos para o cenário que, não sendo provável, é possível, mas admitindo que se verifica, vai defender da força eleitoral que nos derem. É diferente chegarmos com 7% ou 4% e, chegando com esses pontos, depende do sucesso dessa negociação. Se tivéssemos três ou quatro medidas estruturalmente liberais...

Gostávamos que as pessoas soubessem se quando estão a votar no PS estão a votar numa geringonça 3.0 ou no Bloco central, era útil, muito importante até.

No fim do dia, em função das maiorias do espectro partidário que se gerem, os partidos têm a obrigação de terem a maturidade de saberem sentar-se, passarem por cima das divergências que têm, focarem-se nas convergências e saberem chegar a acordos.

E acrescento algo que me parece importante: esta deve ser das primeiras campanhas eleitorais, pelo menos do lado da IL, em que as pessoas vão ter a oportunidade de saber claramente no que vão votar. Nós não escondemos ao que vimos, as nossas propostas, os nossos objetivos e a estratégia de aliança estão claros. As pessoas sabem exatamente o que estão a fazer quando votam em nós e é desejável que seja assim com todos os partidos.

Respondendo diretamente à pergunta: acho possível? acho. Neste momento os indicadores indicam que não é provável, mas é para isso que servem as campanhas: para mostrar às pessoas as opções que têm.

Nesta altura as sondagens não indicam essa probabilidade, mas que é possível é. Já se viram mudanças de ambiente político mais extraordinárias que essa. Depende sobretudo da qualidade das campanhas que cada partido fizer; até os que estão à esquerda se podem defender daquilo que são obviamente as feridas profundas deixadas pelo fim da geringonça.

A que o PSD não se opõe...

Lá está, para princípio de conversa pelo menos não parece complexo. Ou passos decisivos no sentido da reforma do SNS para introduzir liberdade de escolha das pessoas e a noção do Estado financiador e não necessariamente do Estado prestador.

Sendo capazes de introduzir coisas estruturalmente liberais num programa, encaramos até a possibilidade de integrar o Governo. Não o conseguindo, tendo menos força e havendo aritmética para isso, viabilizaremos, com um acordo escrito, sempre, como fizemos nos Açores.

Temos dez pontos com o Governo do PSD e, enquanto estiverem a ser cumpridos, viabilizaremos o Governo. Este ano já houve algumas dificuldades em que as coisas fossem cumpridas exatamente.

Chegou-se a bom porto, continuamos a apoiar o Governo, mas sempre numa lógica de exigência: está escrito, o que se combina com a IL nós cumprimos e esperamos que os outros cumpram também.

Em que áreas a IL poderia dar um melhor contributo em ministérios?

Da IL não vai ouvir nunca pôr cargos e pessoas à frente de políticas. Estamos tão longe dessas conversas... custa-me sempre começar este tipo de coisas com o 'quem é que vai ser'. É verdadeiramente secundário.

Já exerceu funções na área do turismo. Seria uma área de que gostasse de exercer?

Já exerci muitas funções e não só nunca pensei ser presidente de um partido como nunca pensei ser ministro. Portanto, significa o que significa. A IL é um conjunto de pessoas com muito pouca dependência da política para não dizer nenhuma; fazem isto por convicção, mas não têm uma conceção de carreirismo político.

Na moção separa as águas entre a IL e as forças ditas iliberais e populistas. Se for preciso, num cenário hipotético, um único deputado do Chega para dar a maioria absoluta ao PSD, a IL prefere entregar a governação à esquerda ou a um bloco central?

A pergunta está mal colocada, eu percebo que é para me pôr num sítio difícil. Quem está a preferir entregar seja o que for ao PS é quem, fora de um acordo governamental decidir não viabilizar a solução não-socialista. Ou seja, quem tem um dilema estratégico é o Chega.

Eu divirto-me com os malabarismos do Chega a tentar fazer o bluff de que não viabilizará. Quero ver, no dia em que tiver perante o dilema de viabilizar ou não um Governo alternativo ao PS, o que vai fazer. Se por acaso não viabilizar e este bluff for para levar a sério, assumirá as responsabilidades.

Ou seja: há um acordo de governação não-socialista, faltam os votos de outros partidos e esses não viabilizam, então a responsabilidade é deles; eles é que estão a pôr o PS no poder.

E no seu caso, nesse acordo escrito iria impor que o Chega não fizesse parte?

Iria impor sobretudo que o programa do Governo não tivesse nada que ferisse os princípios liberais.

Então admite estar num Governo com o Chega.

Nós tivemos uma solução nos Açores sem qualquer contacto com o Chega e o programa do Governo não contém nada que nos desagrade. Há temas sobre uma moralização com o gabinete para a corrupção, um maior cuidado com o sector empresarial regional e o tema do abuso dos subsídios.

São propostas inofensivas?

Sim. Pode-se gostar mais ou menos da formulação, mas nenhuma delas ofende civilizacionalmente ou ideologicamente. Algumas podiam lá estar como exigência nossa. Não é só uma visão iliberal da sociedade e os tiques autoritários que nos chocam profundamente [no Chega]. É mesmo na economia, onde muita gente diz que o Chega tem um programa económico liberal: é até começarem a ver as propostas que aparecem no OE de aumento de despesa. O Chega não se opôs à intervenção do Estado na TAP.

Tem insistido no fim dos escalões do IRS e redução do IRC. Qual é a estimativa de redução da receita fiscal que implicaria?

Há um efeito da redução de receita fiscal direta e depois temos de subtrair o efeito induzido do crescimento que induz a receita fiscal. O nosso objetivo é passar da carga fiscal recorde de 35% para mais perto de 28%. Isso consegue-se com um misto de crescimento económico que dilui o peso da carga fiscal e de redução efetiva de impostos em partes iguais. Significaria uma perda de receita de 6 a 7 mil milhões de euros.