“Vejo dentro do PS um fascínio por fazer do partido um Bloco de Esquerda 2.0"

Militante do Partido Socialista, médico, ex-ministro da Saúde do primeiro Governo de António Costa. Adalberto Campos Fernandes falou com o PÚBLICO e a Rádio Renascença no programa Hora da Verdade depois do chumbo do Orçamento do Estado na Assembleia da República e da precipitação de uma crise política.

Quer um PS ao centro, longe dos partidos que, a seu ver, mostraram um egoísmo tático ao chumbarem um Orçamento numa conjuntura ainda muito instável, quer social, quer economicamente.

Escreveu várias vezes contra a dedicação plena dos médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) que o Governo colocou em cima das negociações com a esquerda. Porque discorda desta medida?

As medidas fazem sentido e podem ser úteis quando estão enquadradas com a realidade que estamos a viver. Aliás, eu comentei que, paradoxalmente, a dedicação exclusiva foi criada no final da década de 80 por uma ministra de um Governo de direita, Leonor Beleza, e depois foi eliminada em 2009 por uma ministra de um Governo de esquerda, Ana Jorge.

A realidade hoje é muito diferente, temos um sector privado muito competitivo, muito forte, que abrange quase quatro milhões de pessoas, temos nalgumas especialidades médicas carências que estão identificadas e, portanto, o que nós precisamos é de encontrar para os médicos e para o conjunto de outros profissionais projetos mobilizadores que os façam sentir atraídos pelo SNS não numa lógica, digamos, de retenção administrativa ou até de “prisão”, mas numa lógica de projetos concretos.

Nas USF [Unidades de Saúde Familiar] existem unidades com incentivos, com compromissos de atividade e de desempenho e não existe dedicação exclusiva. E, no entanto, as remunerações são das mais elevadas no SNS. Portanto, nós precisávamos de desenvolver nos hospitais centros de responsabilidade integrada, como tivemos com o prof. Manuel Antunes em Coimbra, precisamos de repensar todo o edifício das carreiras profissionais da saúde, não apenas dos médicos, dos enfermeiros e dos outros técnicos de saúde.

Esta medida, se fosse levada ao extremo, faria com que ficassem no SNS os médicos que já lá estão e que aqueles que têm uma atividade dual privada intensa pedissem para sair. Isso teria consequências devastadoras não só na resposta assistencial, mas também na formação dos jovens médicos. Esta é a razão por que eu acho que a medida é extemporânea porque a realidade de 2021 não é nem a de 89 nem a de 2009.

Mas a medida proposta no estatuto do SNS que, entretanto, entrou em consulta pública, tem alguma flexibilidade. É voluntária, os médicos dizem se querem ou não, e nem sequer é exclusiva. Mesmo os médicos com cargo de chefia podem continuar a ter atividade no privado. Como é que isto se resolve? O bastonário da Ordem dos Médicos revelou que quase metade dos médicos que existem em Portugal não trabalha no SNS...

Descreveu, quanto a mim, uma medida perfeitamente inconsequente. É uma medida-emblema, que foi utilizada para, nesta refrega orçamental recente, criar algumas pontes para o apoio parlamentar. Ser voluntária, ser à medida, ser apenas para dirigentes quando nos cuidados de saúde primários regimes com incentivos não têm dedicação exclusiva; eu pergunto qual é o objetivo final de tudo isso? Nós temos de encontrar formas que sejam duradouras e daí que eu tenha referido várias vezes que era importante olhar para as carreiras profissionais no seu conjunto porque o sector público nunca conseguirá ser competitivo no pagamento de remunerações como paga o sector privado, mas pode ter remunerações base mais dignas e ter remunerações baseadas em incentivos ligados ao desempenho e à qualidade.

Para si, a questão passa por aumentar os salários dos profissionais de saúde...

Não apenas dos médicos, é por isso que eu tenho dito que nesta matéria é preciso um acordo alargado que envolva partidos que vão ser governo mais tarde ou mais cedo e, portanto, não deve ser um acordo de sector ou sectorizado no Parlamento, deve envolver uma amplitude grande porque estas medidas têm implicações orçamentais no médio e no longo prazo e significam compromissos que não podem andar para trás e para a frente em função das maiorias conjunturais.

Muitas vezes a fixação dos médicos no SNS não tem tanto que ver com a questão remuneratória, tem que ver com as condições de trabalho, os equipamentos, a modernidade das instalações, as equipas. Temos de deixar, aliviar, esta retórica um pouco tóxica de que há um ónus sobre os médicos que trabalham no sector privado, que são maus profissionais no sector público ou vice-versa. Essa é uma questão que não faz qualquer sentido. No Reino Unido saiu agora um estudo que diz que médicos com atividade dual têm um excelente desempenho e até um melhor desempenho no sistema público. Essa é uma questão estratégica e como tal não deve ser tratada com medidas pontuais que se destinam apenas a satisfazer acordos de natureza meramente transitória.