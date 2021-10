Nuno Melo. “A democracia no CDS está a ser comprimida”

No programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal 'Público', o eurodeputado considera que o Chega e a Iniciativa Liberal são “adversários” do partido e que têm de ser combatidos.

Com 55 anos, Nuno Melo vai, pela primeira vez, ser candidato a presidente do CDS, defrontando o atual líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos. Apesar de reconhecer que ambos são conservadores, o ex-vice-presidente de Paulo Portas e Assunção Cristas apresenta-se com a intenção de “recuperar quadros, ter ideias nítidas e unir desavenças”.

Pode estar aqui em causa a democracia interna e a legitimidade do CDS? A democracia interna está a ser comprimida no CDS como eu nunca vi. E dou muitos exemplos que me entristecem. Eu, que levo muitos anos de partido, e que travei muitas lutas em congresso, apesar de tudo, sempre via no CDS um exemplo de democracia interna. Estamos a falar de uma direção que pediu a antecipação do congresso sem nenhuma necessidade. Se se realizasse na data ordinária, em janeiro, a data era consensual. Neste momento, a direção do partido recusa entregar-me cadernos eleitorais, não permitirá que a minha candidatura tenha fiscais nas mesas de voto. Podem, no limite, persistir na ideia, mas a minha candidatura terá pessoas nem que seja à porta dos edifícios.

Qual é a justificação?

É ‘nós entendemos que é assim’. Nunca vi isto no CDS. Não vivemos no Burkina Faso nem na Coreia do Norte, nem estamos a tratar de uma qualquer eleição para uma associação juvenil. Neste momento, não temos um projeto de partido para o país, no caso de quem está há um projeto de poder onde vale tudo para ali ficar, o que só aumenta a minha determinação. O que antes era um ato democrático da legitimidade de um militante se candidatar, passa a ser uma luta pela legalidade e pela decência. Esta direção substituiu os senadores do partido só a pensar no congresso, sem lhes dar uma palavra de agradecimento, de justificação. Não está em causa quem entra, está em causa estes que saem. Na medida em que possa representar o CDS, eu peço desculpa a estas referências do CDS e no que de mim dependa, se for presidente do CDS, isto nunca mais voltará a acontecer. Atitudes como estas envergonham-me.

Nuno Melo e o atual líder do CDS são ambos conservadores, liberais na economia e democratas-cristãos nas questões sociais. O que é que vos distingue?

Não sei se o Francisco Rodrigues dos Santos diz isso. Sempre o tive como um conservador puro e duro, sempre assim se assumiu, o que não tem nada de mal. Sempre tivemos muitas correntes a conviver dentro e nelas bebendo o partido com vantagem na perspetiva eleitoral. Um erro do passado – e eu devo reconhecê-lo – foi a criação institucionalizada de correntes com direitos estatutários que, através deles, começaram a barricar-se em oposições conflituantes. Isto tem feito muito mal ao partido.

Francisco Rodrigues dos Santos parece preferir Rui Rio e tem vindo a falar de uma aproximação ao PSD para um projeto comum. Nuno Melo privilegiará um CDS mais autónomo do PSD e também prefere Paulo Rangel?

Tenho uma ótima relação com o dr. Rui Rio e uma ótima relação com o dr. Paulo Rangel. Mas o PSD é que deve decidir as suas lideranças. O que me interessa é que o CDS seja um partido forte, credível, que valha por si. Todos os nossos candidatos são extraordinários, os que tiveram 1% e os que tiveram maioria absoluta, mas devemos saber ler a realidade. Onde o CDS concorreu sozinho teve 1,5% e em 70% dos casos ficou atrás do Chega e da IL. Dirá o Francisco Rodrigues dos Santos que o resultado é assim porque fizemos muitas coligações. Num enorme número das coligações que foram feitas, o CDS não tem um vereador. Qual é o significado político disto? Grande parte das câmaras municipais que o CDS perdeu foram para o PSD. Nós damos o símbolo e os votos e o PSD fica com todos os vereadores. O PSD tem uma profunda máquina de se inserir na sociedade. E o CDS desaparece porque não manda. Se tivesse de fazer coligações com o PSD, o CDS teria de ter, no mínimo, o vereador que dá a vitória.