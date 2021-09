António Leitão Amaro. “Costa é tão derrotado como Medina”

António Leitão Amaro, um dos conselheiros de Carlos Moedas na campanha de Lisboa, diz que o candidato social-democrata é “o primeiro e o último responsável” pela vitória em Lisboa. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal 'Público', o ex-secretário de Estado da Administração Local considera que os resultados das autárquicas “são um sinal de fim de ciclo” e acredita que PS e CDU não vão pôr em causa o mandato do novo presidente eleito.

Falo mais da Iniciativa Liberal... Os resultados falam pelo erro tremendo que o partido fez e espero que possam corrigi-lo com o tempo, mas é uma falsa partida autárquica. A opção foi basicamente privilegiar o interesse partidário. Felizmente, e isso também é uma lição para o PSD, é possível o PSD ser liderante e ganhar a partir da sua base e com o seu cunho e a sua marca. Poderia haver circunstâncias que permitiriam um resultado ainda maior, mas este resultado é extraordinário, lembramos o que toda a gente dizia a poucas semanas da eleição. Se a IL poderia ter estado dentro do projeto, e não quis por interesse partidário, creio que hoje só pode estar arrependida e muitos dos seus eleitores a dizerem o mesmo.

Mas Medina perde 25 mil votos em relação a 2017. Quando as urnas abriram às 07h30 da manhã não havia nenhum voto nas urnas. Todos os votos têm de ser ganhos de volta. Se quiser falar de derrotados, António Costa é tão derrotado como Fernando Medina porque as políticas sempre foram de António Costa, e seguidas por Medina, porque se envolveu na campanha. Há um mérito que tem de ser compreendido na denúncia do que está errado: aquela governação carregada de problemas éticos, de promiscuidade, de utilização do aparelho autárquico e municipal para distribuir em função do interesse partidário, em grande medida clientelar.

Como é que Carlos Moedas vai governar a Câmara sem maioria?

As condições sobre a governabilidade do Governo não são a realidade das câmaras. Na câmara municipal, todos os eleitos pertencem ao executivo. O que significa que a dinâmica de decisão é completamente diferente. Um dos candidatos eleitos, derrotado, [João Ferreira] já veio dizer que irá votar tudo o que é positivo e ajudar a resolver a vida das pessoas. Ninguém compreenderia que o PS quisesse recusar os resultados eleitorais. O que os lisboetas escolheram foi Carlos Moedas e o seu programa. É muito combativo, mas é uma pessoa com uma enorme capacidade de construir compromissos.

O PS é que pode não estar nesse clima de cooperação...

Há que dar tempo ao PS... [Que] respeitem o vencedor e a vontade de mudança expressada pelos lisboetas. Todas as medidas são levadas ao executivo, que é plural. Vão votar contra o desagravamento de impostos? Contra transportes públicos gratuitos para avós e netos? Contra o acesso à saúde dos mais velhos? Nem na substância nem no espírito democrático qualquer desses cenários faz sentido.

Moedas disse que a mudança tinha começado em Lisboa, mas não vai ficar por Lisboa. O que quer dizer com isso?

O que quer dizer, eu assim o interpreto e concordo, é que em Portugal o centro-direita, desde que seja diferenciador na alternativa e que tenha uma proposta de governação e de políticas públicas, e de pessoas que sejam diferentes, e que tenham esse reformismo moderado, equilibrando a modernidade com a consciência e sensibilidade social, tem hipóteses de vencer eleições e mudar o país.

Isto pode ser o princípio do fim do ciclo socialista e o PSD pode estar em condições de ganhar as legislativas em 2023?

O PSD não tem porque achar que não está em condições. Há demasiados sinais do que chama de fim de ciclo. O desespero preocupante do primeiro-ministro nesta campanha com comportamentos que são politicamente e democraticamente inaceitáveis como o abuso da função de primeiro-ministro para privilegiar candidatos do seu partido, a propósito sobretudo da bazuca, aquela cabeça perdida nas declarações sobre a refinaria da Galp em Matosinhos são só mais alguns sinais de um Governo claramente sem rumo. Quando pôde aproveitar o pico do ciclo económico internacional, em 2017 e parte de 2018, pôde distribuir, e basicamente não tinha projeto para mais nada. Conhecemos a frase de Thatcher - o socialismo acaba quando acaba o dinheiro...

Mas agora vem aí muito dinheiro...

E é por isso que vemos esta sofreguidão de António Costa a tentar distribuí-lo com critério partidário. Aceitar e tolerar que candidatos do PS digam que se a câmara for socialista o dinheiro chega cá mais depressa, é uma coisa absolutamente inaceitável. Vem algum dinheiro, mas continua a ser uma parte pequena do PIB. Eu creio que estes resultados são também um sinal de fim de ciclo.

Neste momento, o PSD tem essa liderança diferenciadora de que fala?

Estivemos durante meses a trabalhar afincadamente para as autárquicas. Agora há uma fase de apreciação dos resultados e depois abrir-se-á esse processo de avaliação.

A vitória é de Moedas, é de Rui Rio ou também aconteceu apesar de Rui Rio?

Aconteceu com Rui Rio a presidente do partido, isso é indiscutível. Mas é uma vitória indiscutivelmente e essencialmente de Carlos Moedas. Ele é o primeiro, o último e o principal responsável. Porque o escolhido não é apenas um líder com características muito próprias - a capacidade técnica, a moderação, a humildade face a uma certa arrogância. Há um cunho individual e depois há um cunho programático e de estilo de oposição assertiva. Quanto mais nós sabemos - e aqueles de nós que sabem como as coisas se passaram na preparação da candidatura -, mais sabemos que o mérito é essencialmente de Carlos Moedas. É uma grande vitória e um sinal de grande esperança não apenas para Lisboa, mas para o país.