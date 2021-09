“O tecido empresarial precisa neste momento de um choque fiscal”

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, mostra-se apreensivo sobre Orçamento do Estado (OE) para 2022 e denuncia um ambiente generalizado de “não-valorização” das empresas. Pode ouvir esta entrevista na íntegra na Renascença esta quinta-feira às 23 horas.

As medidas anunciadas terça-feira pelo ministro Matos Fernandes para controlar os aumentos da eletricidade são suficientes? Tinham outra proposta? Chegaram a apresentá-la ao Governo?

A área do comércio e serviços não é das mais atingidas pelo preço da eletricidade. Mas as medidas anunciadas para a eletricidade são pouco dinâmicas nesta fase e não vão ter um efeito significativo. Comparadas com as de Espanha, são pouco ambiciosas. A questão dos combustíveis preocupa-nos mais. Portugal é dos países onde a sobrecarga fiscal sobre os combustíveis é das mais altas.

Tem expectativa que o próximo OE traga algumas novidades nessa área?

O sector dos transportes tem a expectativa de que possam ser dados alguns passos. Mas nós estamos muito preocupados com este Orçamento. Apesar de o CFP ter afirmado que existe uma folga de 1.600 milhões de euros, o nosso problema é se esses 1600 milhões de euros vão ter impacto no tecido empresarial, o que seria extremamente importante até para consolidar a saída da crise por que todos passámos. Vemos o Governo demasiado otimista e pouco dinâmico nas medidas. Houve medidas durante a crise, mas isto não pode ser visto como um interruptor que agora se desliga e tudo volta à normalidade. Aí, temos algumas expectativas que o Governo olhe para as empresas - coisa que não fez no último OE - e por isso participámos ativamente na proposta conjunta das confederações empresariais nessa área do OE.

O Governo já anunciou a revisão dos escalões de IRS, há a proposta fiscal das confederações patronais, há uma petição a correr, assinada por economistas e empresários que propõe a criação de uma espécie de crédito fiscal para quem em rendimentos até 50 mil euros de forma a fomentar o consumo. Para a CCP, o que poderia ser mais favorável?

Somos favoráveis ao aumento do rendimento dos consumidores - foi isso que aguentou parte da economia durante esta crise. O Governo tem um conjunto de propostas, na área social e na área dos rendimentos individuais, que poderão ser positivas, mas até agora as experiências passadas, como mexidas de escalões de IRS, foram todas de efeito muito limitado. Neste momento, o tecido empresarial precisa de um choque fiscal, não maximalista, mas que apoie o mercado interno e o exportador sem um incremento de custos significativo. Como os salários têm que subir, compete ao Governo criar um sistema de desagravamento fiscal.

Por exemplo, uma baixa de IVA temporária.

É uma das propostas, uma baixa da taxa intermédia de IVA. Pedimos audiências ao Governo e até este momento não temos qualquer resposta. Estamos bastante preocupados até porque há uma questão de fundo relevante: pensar que o crescimento da economia só se faz através dos rendimentos é claramente insuficiente. Estamos bastante preocupados com o facto de a agenda política do Governo para fazer passar o OE poder não valorizar suficientemente o papel que as empresas têm. No OE do ano passado, [isso] foi público e notório. Neste momento, não vemos nas discussões, seja do OE ou de outros aspetos legislativos, forças políticas cujo centro de preocupações sejam as empresas condutoras da economia.

Nem nos partidos à direita?

Não vemos praticamente peso político nessas questões. Há manifestações de intenções, mas que não se concretizam em propostas ou incentivos. Precisamos de incentivos à capitalização, de incentivos fiscais, à criação de emprego e vemos um ambiente global de aplicar restrições nomeadamente na legislação laboral. É um ambiente em que as empresas não são valorizadas, em particular, as privadas que são o motor da economia.

Sente que há um ambiente anti-empresarial?

Não diria anti-empresarial, embora também exista em alguns sectores da política. Diria de não-valorização. Por outro lado, há uma grande confusão em que os sindicatos por vezes alinham. Quando se fala de empresas, as pessoas só se lembram das empresas grandes quando o nosso tecido empresarial tem uma média de 10 pessoas por empresa.

Vemos pouca atenção e vou dar dois exemplos sobre o PRR: uma parte significativa do investimento é feita no sector público, a prioridade é claramente essa em detrimento dos projetos virados para as empresas. O Governo transferiu para o PRR parte das despesas de investimento que deviam ter sido feitas pelo OE porque está a suportar custos de estrutura acima do que seria razoável. Por outro lado, a primeira versão do PRR era praticamente omissa na área de comércio e serviços (que pesa mais do que dois terços quer no emprego, quer no valor acrescentado bruto, quer no PIB). Nesta versão final, tem uma ou duas coisas positivas como o acesso à qualificação e ao digital. Na parte dos últimos fundos europeus que foi para o sector privado, apenas 4% foi para o comércio, 11% para os serviços e 15% para o turismo. Esta menorização é extremamente negativa.

Essa menorização tem-se agravado desde 2015 quando o primeiro Governo de António Costa tomou posse?

Aqui não há inocentes. As percentagens têm-se mantido. Verbalmente, [os membros do Governo] dão-nos razão, mas as consequências práticas são muito baixas. Portugal tem um problema de produtividade devido a: qualificação de mão-de-obra, em que tem sido feito algum investimento; um problema de qualificação de gestão (o nosso tecido empresarial é muito atomizado e a qualidade de gestão é fraca) mas também é preciso aumentar a massa crítica do tecido empresarial. Para isso, os fundos europeus deviam incentivar os projetos coletivos, em particular o PRR. Não há, volto a dizer, inocentes em termos políticos: por vezes, é mais fácil ou mais interessante em termos eleitorais aos governos distribuir por projetinhos do que fazer projetos maiores que obriguem empresas a juntar-se, a agregar-se, a trabalhar em rede.