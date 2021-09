“Não admitimos, não configuramos como possível que alguém com ADSE tenha tratamento diferenciado”

Não veria assim. Acertos a posteriori são coisas naturais. Pode haver outros atos que estão a ser retirados e que não vão ser corrigidos porque não há nada a corrigir. Daria este exemplo: as consultas passaram de comparticipação de 19 para 35 euros e foram retiradas das convenções por alguns prestadores quando pretendíamos, com isso, que houvesse mais adesão.

Sim, são esses dois. Com as correções circunscritas a três ou quatro atos, entre os quais os partos, que a ADSE já anunciou que ia fazer, tenho esperança em que a situação se regularize, a bem dos beneficiários que se sentem preocupados.

Esta polémica surge sobretudo com dois grupos de saúde, Luz Saúde e CUF. Está circunscrito a esses dois grupos e tem esperança que ainda seja possível chegar a acordo com esses dois?

A primeira proposta é de abril, adiou-se entrada em vigor. Ao longo deste longo diálogo havia alguns aspetos em que não havia acordo com alguns prestadores. No entanto, não esperávamos que houvesse a ideia de tirar da convenção tantos atos. O que o comunicado da ADSE diz é que, se numa tabela de determinada área clínica há atos fora e atos dentro, um beneficiário fica sem saber que ato A está fora ou dentro. É a própria coerência interna das tabelas que é posta em causa. Aí, a ADSE tem que analisar se, em função do número de atos que está a ser retirado, se justifica ainda manter aquela tabela. Ou seja, se isso assumir proporções demasiado excessivas que ponha em causa a coerência da tabela.

Sabíamos que a entrada em vigor de novas tabelas ia ser sempre um momento importante porque as que existiam eram antigas, muito desactualizadas, mesmo em função da evolução da medicina. E davam azo a acertos, regularizações nos fins dos anos na casa de dezenas de milhões de euros. Tivemos atos em que os preços aumentaram, como as consultas, atos em que se mantiveram. É normal que uma coisa tão grande e com tanto impacto gere reações e acertos também.

O bastonário da Ordem dos Médicos disse, a propósito de toda esta polémica, que é preciso assegurar a qualidade dos serviços médicos e acrescentou: “Não queremos mais casos como o do bebé sem rosto.” A qualidade dos serviços prestados está assegurada e depende do pagamento da convenção?

Não ouvi eu própria essas declarações, mas quero dizer que a nossa principal preocupação na ADSE é a qualidade dos serviços prestados aos beneficiários. Não aceitamos, não admitimos, não configuramos como possível a leitura de que alguém que entra pela ADSE ou qualquer outro subsistema tenha um tratamento diferenciado. Isso é inadmissível e a ética médica não permitirá que aconteça.

Esta polémica surge numa altura de alargamento da ADSE, em que entraram mais 100 mil beneficiários devido à entrada dos prestadores de serviços na função pública. Até que ponto a alteração de tabelas pode prejudicar novas adesões, uma vez que a ADSE já não é obrigatória mas facultativa?

Este alargamento foi bem-sucedido, na casa dos 100 mil, com uma redução da média etária dos beneficiários. O movimento conjugado do alargamento com estas novas tabelas, que não têm como intuito a poupança, mas a previsibilidade, conduzem a uma sustentabilidade da ADSE que me importa salientar. Espero que este momento de maior instabilidade seja curto e vá ser ultrapassado.

Não teme que as pessoas desistam de aderir?

A imagem de marca da ADSE é a de que quando há uma coisa muito grave (e a comparticipação na oncologia mantém-se a 100%), pode-se contar com a ADSE. Por outro lado, a ADSE não tem “plafonamento”, ao contrário dos seguros de saúde.

Desde fevereiro de 2020, pelo menos, que o seu ministério anda a negociar com os sindicatos a reposição dos 25 dias de férias, ou seja, a devolução dos três dias retirados durante o período da troika. Isso vai avançar agora neste OE22? Gostaria que avançasse? Ou isso será feito ainda antes do OE só pelo Governo?

Estamos num momento muito específico [de preparação do OE22]. No que toca à Administração Pública (AP), as opções estratégicas para este OE são uma valorização dos técnicos superiores da AP.

Então a prioridade clara são os técnicos superiores. Farão isso sem mexer nas restantes categorias?

Nos últimos anos, fruto do aumento do SMN, a base remuneratória da AP tem também aumentado. E tem havido aumentos nos escalões imediatamente a seguir, numa lógica de coesão social. Nas carreiras gerais da AP, temos três: assistentes operacionais, os assistentes técnicos e os técnicos superiores (os que têm licenciatura ou mais, estamos a falar de juristas, economistas, etc.). Depois há todas as carreiras especiais (professores, juízes, médicos, etc.). Nas carreiras gerais, temos 50% de assistentes operacionais, 25% de assistentes técnicos e 25% de técnicos superiores. Só um quarto das carreiras gerais são pessoas com qualificações superiores [são cerca de 78 mil]. Pretendemos que a AP seja atrativa para pessoas qualificadas e que a pirâmide desta composição se comece a inverter. Queremos também ter competências dentro da AP que diminuam o recurso ao outsourcing.

Essa valorização vai ser no salário-base de entrada, na progressão de carreira? E o que vai acontecer com quem já está e os novos que entrarão?

As várias possibilidades estão a ser analisadas e ainda é prematuro dizer qual é via. Depois também serão anunciadas e trabalhadas com os sindicatos.

Estamos na fase de discussão ainda dentro do próprio Governo?

Há uma opção estratégica em torno dos técnicos superiores. As soluções concretas – e são muitas – estão ainda a ser trabalhadas. Ainda não chamámos os sindicatos. Em outubro, há sempre uma conversa com os sindicatos.

E vai ou não haver aumentos transversais em toda a AP?

Mais uma vez, é prematuro dizer. O ministro das Finanças disse, em recente entrevista, que isso é o desejável no futuro, mas mais não posso dizer.