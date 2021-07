Duarte Cordeiro. "O Governo não está de pé atrás com o Bloco"

O secretário de Estado, que é o pivot das negociações, lamenta que o BE tenha votado contra o OE deste ano já que o executivo tinha capacidade de alterar as respostas.

Duarte Cordeiro reconhece que as autárquicas vão interferir no calendário de negociações do Orçamento do Estado para 2022 e adianta que, no final de Agosto ou início de Setembro, o Governo já quer ter uma “primeira versão” para mostrar aos partidos.

O Governo pede aos partidos apoio para o OE 2022 garantindo que até ao fim de 2021 as medidas deste OE são executadas. Isto não é pedir um cheque em branco?

Não. Pelo contrário. Estivemos um dia inteiro [terça-feira] reunidos a dar prestação de contas. Hoje podemos dizer: mais de metade do Orçamento está executada. Num Orçamento de grandes prioridades políticas, olhamos para os dados executados à data e vemos mais de 2.500 profissionais contratados para o SNS, quando o objetivo anual fixado no OE é de 4.200 profissionais. É mais de metade. Sentimos que estamos em condições de cumprir o objectivo anual.

Isto não é um cheque em branco. Agora não se pode pedir para em junho ter um Orçamento que vai até dezembro totalmente executado. Há medidas que são executadas ao longo do ano, que têm prazos específicos para serem executadas.

O que se exigia a meio do ano era, da nossa parte, a capacidade de demonstrar, naquilo que eram a prioridades políticas do Orçamento, naquilo que eram as medidas negociadas com os partidos, que elas estavam com um andamento adequado, proporcional às necessidades - porque há matérias que não podemos estar a executar em dezembro quando elas são necessárias em janeiro - e, simultaneamente, que temos a capacidade de projetar que vamos executá-las.

Estamos a falar de mais de 190 medidas negociadas com os partidos. É um número muitíssimo significativo. Nem todas estão com o mesmo nível de maturidade, mas nem todas têm o mesmo grau de importância ou necessidade.

Qual o calendário de negociações do OE 2022 com que o Governo está a trabalhar?

Primeiro tivemos estas reuniões de balanço com os partidos que viabilizaram o OE 2021. Depois do final desta sessão legislativa, do debate do estado da Nação, vamos reunir-nos.

Convidamos os partidos que viabilizaram o OE 2021 e o BE para nos reunirmos relativamente à possível negociação do OE para 2022. Vamos ter de trabalhar com maior afinco ainda antes do processo das eleições autárquicas e depois com muita intensidade entre as eleições autárquicas e a entrega do OE que é a 11 de outubro. Vai haver aqui vários momentos de negociação.

Ainda tem de haver uma primeira conversa de perspetivas, daquilo que é a nossa análise do que vai ser o OE 2022, ouvir aquilo que vão ser as prioridades dos partidos, quais são as linhas vermelhas para os partidos políticos no OE 2022. Depois trabalhar sobre uma proposta.

Se calhar ter ainda uma conversa no final de agosto, início de setembro já apresentando uma primeira versão e depois reunirmo-nos com maior intensidade entre as eleições autárquicas e a entrega do Orçamento do Estado.