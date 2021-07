PCP aumenta pressão. “Aquilo que está no OE2021 é para ser executado em 2021”

Na semana passada o PCP levou a debate e votação uma série de propostas sobre legislação laboral e na sua maioria foram reprovadas. Por que não teve um desfecho diferente? Não houve diálogo com o PS para que tivesse um desfecho diferente?

Essa pergunta tem de ser feita ao PS sobre porque é que, apesar de fazer o discurso sobre os trabalhadores e a consideração pelos seus direitos, depois, na prática, quando é preciso que sejam defendidos e refletidos em relação à lei laboral acaba por dar o dito por não dito.

Levámos as propostas a discussão agora devido à urgência que muitos milhares de trabalhadores estão a atravessar, relacionadas com os horários de trabalho, precariedade, reposição dos dias de férias e despedimentos. Esta questão dos despedimentos é aquela que é mais evidente da necessidade de alteração à lei porque as últimas facilitaram os despedimentos e estamos a ver uma onda de despedimentos colectivos com a crise como pretexto.

Para pôr um travão a tudo isso é preciso mudar a lei laboral e não a consideramos uma espécie de vaca sagrada em que não se possa mexer. É preciso que seja alterada para melhor, revogando as normas mais gravosas e consagrando direitos aos trabalhadores.

O PS, apesar dos discursos que vai fazendo entendeu rejeitar três. Nós vamos continuar a batermo-nos pelas alterações.

O Governo tem remetido a reforma das questões laborais para depois do debate público sobre o Livre Verde para as Condições do Trabalho. Porque é que o PCP não espera? Ou esse debate não vale a pena?

Porque há um sentido de urgência que não é compatível com o adiamento. Estamos com despedimentos de centenas de trabalhadores na Altice, na Galp. Houve muitos entre março de 2020 e maio deste ano. E poderá haver muitos mais no fim do layoff simplificado em que as empresas estavam impedidas de despedir. No fim do prazo a situação pode ser dramática aproveitando o pretexto da epidemia de maneira a reduzir os custos com a mão-de-obra.

A epidemia está a ser usada...

Como pretexto claríssimo. Temos milhares de MPME (micro, pequenas e médias empresas) a passar por muitos dificuldades em função da epidemia e das restrições, mas temos à margem disso grupos económicos que acumularam lucros em 2020 e distribuíram milhões e milhões em dividendos aos accionistas e têm em curso despedimentos coletivos e precarização das relações laborais com contratação de trabalho temporário, externalização de serviços, desregulação de horários de trabalho.

A epidemia também serviu de pretexto para, em muitos casos, impor horários de trabalho desregulados e estendidos para lá do admissível. Estamos perante uma situação que é quase uma lei da selva no mundo do trabalho. É preciso alterar as leis e reforçar os meios para fazer cumprir essas leis.

Não nos parece que a expectativa de remeter esta questão para uma discussão daqui por um ano sirva de alguma coisa, muito menos se isso significar deixar nas mãos do grande patronato o direito de veto às alterações à lei laboral por via da concertação social.

O presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis, já veio criticar algumas propostas e a que foi aprovada. Esperava uma atitude diferente de um socialista à frente do CES?

Sinceramente não. Não esperava uma atitude diferente, não será surpreendente sendo o presidente do CES quem é e o militante do PS que é com as posições que tem. Não me espanta.

Que foi contra a geringonça...

Isso é apenas a opinião mais ligeira do dr. Francisco Assis. Independentemente da opinião que cada um possa ter da proposta aprovada, é preciso colocar as coisas nos devidos termos e ter a noção que não é o CES que aprova as leis ouvindo a AR. O órgão de soberania é a AR e não o CES e era bom que o seu presidente tivesse noção do seu lugar e se pusesse no seu próprio lugar, não se colocando numa posição quase de condicionamento ou tentativa de determinar o que a AR decida ou não.

Quando diz que o livro verde atira muito para frente alterações à legislação laboral, o que acabou de aprovar na generalidade sobre contratação também vai demorar: há férias, autárquicas, orçamento. Nunca antes do início do próximo ano.

Imagine o que seria se estivéssemos que estar à espera do Livro Verde... nós temos noção do calendário muito apertado que existe.

Vão tentar apressá-lo?

Há toda as condições para esse processo legislativo se faça rapidamente

Quando o Governo estendeu a possibilidade e teletrabalho obrigatório até ao fim do ano, houve vários partidos que pediram apreciação parlamentar, mas não foram discutidos? Porquê a demora em passar à prática?

Passou-se à prática. As apreciações parlamentares do decreto do Governo não foram discutidas, mas foram discutidos projectos e estão na especialidade precisamente sobre as questões do teletrabalho. O PS entendeu que era preciso ouvir este mundo e o outro sobre a questão, consumiu-se grande parte do tempo a fazer audições.

Mas mesmo que as votações venham a ocorrer em setembro ou outubro, é preferível que haja uma boa alteração à lei nas questões do teletrabalho para que os problemas que neste momento estão em branco possam ter uma boa decisão do que atamancar alguma coisa até ao final de julho e termos uma lei que em vez de resolver os problemas do teletrabalho limitando e condicionado o recurso ao teletrabalho acabe por o generalizar, com tudo o que implica de degradação das condições de trabalho e de vida.

Quando diz que o teletrabalho não é uma coisa desejável é um entendimento geral sobre o teletrabalho?

Sim, o teletrabalho não deve ser colocado como possibilidade de regra. deve ser uma excepção e absolutamente limitada a circunstâncias em que possa ocorrer e com um conjunto de aspectos muito bem regulados para garantir que o não significa quase uma escravização dos trabalhadores. Uma das questões é o cumprimento dos horários de trabalho, que é muito mais difícil de fazer se houver necessidade de verificação atomizada por cada um dos trabalhadores do que é possível fazer no local trabalho onde estão concentrados 50, 100, 800 trabalhadores.

É um argumento contra o teletrabalho e a favor dos patrões.

Não. É um argumento a favor do controlo para que não haja abusos por parte dos patrões porque o problema dos horários coloca-se no abuso do patronato. Um trabalhador que está no local de trabalho em conjunto com os colegas tem o seu trabalho organizado até em relação à questão do horário. Se está sozinho fica mais exposto e vulnerável a todo o tipo de atropelo dos seus direitos, inclusivamente do seu horário. É muito mais fácil para as empresas fugirem ao cumprimento das regras e à fiscalização se os trabalhadores estiverem em casa do que se isso for fiscalizado nos locais.