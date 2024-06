“Como uma força...”, lembra-se dos hinos dos Europeus? O episódio 23 do “Histórias do Europeu"

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

"More than a game”, mais do que um jogo. É desta forma que a dupla sueca Towe & Peter Jöback estreia a moda dos hinos nos europeus de futebol. Estamos em 1992, na Suécia…

Havia ali qualquer coisa de Abba, não havia? Viajamos pelo Youtube até ao Inglaterra 1996, onde os Simply Red nos vêm dizer que andamos nisto juntos.

Segue-se, em 2000, “Campeones” no Europeu da Bélgica e Holanda, do produtor sueco E-Type.

Esta veio para ficar. E em 2004 Portugal atira para a ribalta a luso-canadiana Nelly Furtado, com “Força”.

Nada mau, certo? Em 2008, as mascotes Trix e Flix têm direito a canção oficial na Áustria e Suiça, mas o hino é “Can you hear me” de Enrique Iglesias, filho de um tal Julio Iglesias, que não passou de suplente no Real Madrid…

Chegamos a 2012 com Oceana e “Endless Summer” no Europeu da Polónia e Ucrânia.

Em 2016, em França, David Guetta e a vocalista Zara Larsson associam um milhão de adeptos a “This One’s for You”.

Estamos quase em 2024. Mas ainda vamos ainda ao último Europeu – o da pandemia e que consagrou a Itália –, onde o DJ Martin Garrix se junta a Bono e The Edge em “We Are The People”.

Muito bom, hein? Este verão, na Alemanha, espera-nos o fogo… ”Fire” é uma criação do trio italiano Meduza com os norte-americanos OneRepublic e o compositor alemão Leony.