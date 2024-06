O feriado de Ederzito: o episódio 22 do “Histórias do Europeu"

A mais bela página da história da seleção portuguesa nos Campeonatos da Europa escreve-se a 10 de julho de 2016, em Paris.

Éder chega ao estádio Saint-Denis depois de ter jogado apenas 13 dos 600 minutos que muitos dos seus colegas de seleção cumpriram para disputar a final com a França. Seria ele o herói improvável, depois de uma chamada à seleção pouco consensual...

Após três épocas no SC Braga com veia goleadora, Éder ruma a Inglaterra, em 2015, para representar o Swansea. Em 15 jogos não marcou um único golo e acabou emprestado ao Lille. Fez seis golos e quatro assistências em França, registo que dá a Fernando Santos argumentos para o incluir na convocatória para o Europeu de 2016.

Nesse Campeonato da Europa, em que Portugal vai de empate em empate até à vitória final, Éder está em dois empates, nos dois primeiros jogos: seis minutos no 1-1 com a Finlândia e sete minutos no 0-0 com a Áustria. Nos quatro encontros seguintes o avançado fica a aquecer o banco (valha a verdade que não foi o único).

Chega o dia da grande final em Paris. Éderzito vai a jogo ao minuto 79.

Meia hora depois, no prolongamento – minuto 109 –, remata do meio da rua e bate Hugo Loris

E Portugal lá regressa de França com o título de campeão da Europa e Éder, o herói improvável, festeja com os adeptos em Lisboa, onde proclama um novo feriado nacional, com um impropério à mistura e tudo.



Cá estamos todos… à espera de outro feriado tão inesperado como o de São Ederzito.