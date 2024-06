Cristiano, os recordes e a correria pela eternidade : o episódio 15 do “Histórias do Europeu”

No dia 18 de junho, quando Portugal se estrear frente à Chéquia em Leipzig, Cristiano terá 39 anos e 161 dias. Tornar-se-á no jogador mais velho a entrar em campo como capitão de equipa num Campeonato da Europa. Mas atenção que, se o quarentão Pepe jogar no Europeu e for capitão, o record passa a pertencer ao defesa central da seleção.

Se marcar no Europeu que aí vem, Ronaldo torna-se no jogador mais velho a fazer um golo numa fase final de um Euro. Vai superar o austríaco Ivica Vastic, que marcou de grande penalidade no empate frente à Polónia no Europeu de 2008. Esse mago da longevidade tinha então 38 anos e 257 dias de idade. Mas atenção, e outra vez, neste caso também temos de contar com a sombra de Pepe.

CR7 pode também vir a ser o mais velho melhor marcador de um Europeu. Platini marcou o último dos nove golos com que ajudou a França a conquistar o Euro84 aos 29 anos e seis dias.

A estes recordes, que já não eram poucos, Cristiano pode juntar outros dois se Portugal chegar à final de 14 de julho, em Berlim. Ronaldo jogaria com 39 anos e 161 dias e tornar-se-ia no capitão mais velho a disputar uma final. O atual recordista é o antigo guarda-redes alemão Jans Lehmann, derrotado pela Espanha em 2008. O gigante tinha quase 39 anos.

E se marcar na final Ronaldo será o mais velho a fazê-lo, superando o central italiano Leonardo Bonucci que, em 2021, marcou no jogo do título frente à Inglaterra, aos 34 anos e 71 dias, mas, cá está, temos Pepe sempre à espreita…

Pepe e Cristiano são casos raros de longevidade em Europeus de futebol. Veremos qual dos dois se superará a si próprio. Os holofotes estarão dirigidos para o capitão da seleção portuguesa, que se apresenta na Alemanha com 25 jogos e 14 golos em Europeus e, por isso, vários recordes por bater em fases finais de Campeonatos da Europa.