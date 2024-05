Uma viagem ao mundo encantado dos golos de Cristiano: o episódio 11 do “Histórias do Europeu”

Cristiano Ronaldo estará na Alemanha à procura do seu 15º golo em fases finais de Europeus. Para o melhor goleador do mundo por seleções, este será o 6.º Campeonato da Europa consecutivo.

O primeiro foi em 2004, onde Cristiano, com 19 anos de idade, se estreou a marcar ao minuto 90 do Portugal–Grécia, no Estádio do Dragão, um golo que não evitou a derrota da seleção portuguesa no jogo de abertura da competição.

Nesse Europeu de estreia, Cristiano Ronaldo seria decisivo na meia-final ao marcar um dos dois golos com que Portugal afastou os Países Baixos. E por aí se ficou.

Já em 2008, um torneio em que Portugal caiu nos quartos de final com a Alemanha, Cristiano marcou por uma única vez. Foi na vitória, por 3-1, sobre a República Checa.

Quatro anos depois, em 2012, os checos voltaram a ser vítimas do goleador português, eliminados com um único golo, ao minuto 79, dos quartos de final. Antes, Ronaldo tinha bisado frente aos Países Baixos na fase de grupos.

Chegamos a 2016 e Cristiano Ronaldo foi, sem surpresas, um dos destaques do torneio. Na memória está o golo de calcanhar marcado à Hungria, um dos dois com que brindou os húngaros no empate a três. Na caminhada até à vitória épica sobre a França, foi ele a abrir o caminho para a final ao marcar de cabeça o primeiro dos dois golos com que Portugal eliminou o País de Gales.

Dois mil e vinte (ou melhor, 2021) foi o ano em que Cristiano Ronaldo se assumiu como o melhor marcador da história dos Campeonatos da Europa. Atingiu os 11 golos e ultrapassou Platini ao converter um penálti numa partida em que bisou diante da Hungria. A dose dupla seria repetida frente à França, na derradeira jornada do Grupo F, já depois de ter marcado na derrota com a Alemanha. Cinco golos no total, cinco golos que não evitariam que Portugal caísse sem glória nos oitavos de final com a Bélgica de Roberto Martínez.

Segue-se, neste mês de junho, o Euro 2024 na Alemanha, onde Portugal terá pela frente Geórgia, Turquia e Chéquia. Que os checos são um dos clientes preferidos de Cristiano Ronaldo já nós sabemos, mas turcos e georgianos ainda não sabem o que é sofrer um golo do melhor marcador da história dos Europeus.

Há sempre uma primeira vez. Veremos se é na Alemanha…