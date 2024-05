Quando Proença apitou a final: o episódio 9 do “Histórias do Europeu”

1 de julho de 2012. Estádio Olímpico de Kiev.

Pedro Proença torna-se no primeiro e único árbitro português a dirigir, até hoje, uma final de um Campeonato da Europa. A época começara atribulada para o juiz lisboeta, agredido num centro comercial junto ao Estádio da Luz.

O incidente é notícia cá e lá fora, mas não impede Proença de, em maio de 2012, ver o seu nome anunciado pela UEFA para a final da Liga dos Campeões entre o Bayern de Munique e o Chelsea.

Segue-se o Europeu, com estreia a 14 de junho, em Gdansk, na Polónia, na segunda jornada do Grupo C: num jogo fácil, a Espanha, campeã europeia e mundial, goleia por 4-0 a República da Irlanda. Depois, Pedro Proença viaja para Kiev e orienta o França - Suécia, da terceira e última jornada do Grupo D; os escandinavos, já eliminados, vencem por 2-0. Segue-se nos quartos de final o empate a zero, de novo em Kiev, entre Inglaterra e Itália, que cairia para os italianos no desempate por penaltis.

A UEFA reconhece o bom desempenho do juiz português e nomeia-o para a final.