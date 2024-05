O legado de Fernando Santos: o episódio 4 do "Histórias do Europeu"

Um título de campeão europeu em 2016 e o triunfo numa Liga das Nações em 2019 fazem de Fernando Santos uma referência na história da seleção nacional e do futebol português.

Não é normal um treinador assumir o comando de uma seleção com oito jogos de castigo por cumprir. Mas foi assim com Fernando Santos, que, após ter aceitado o desafio de presidente da federação, Fernando Gomes, viria a tornar-se no selecionador com mais jogos por Portugal. Foram 109 com um total de 67 vitórias.

O triunfo mais saboroso e marcante foi o da final europeia sobre a França, a 10 de julho de 2016. Portugal ganhou apesar de ter chegado ao Stade de France, em Paris, com uma só vitória nos 90 minutos durante aquele torneio. Aconteceu frente ao bom País de Gales de Gareth Bale, nas meias-finais.

Para trás tinham ficado a Polónia, derrotada nos penáltis, a Croácia – num prolongamento sofrido – e três empates na fase de grupos, em que Fernando Santos avisara ao que ia, apesar do futebol praticado pela seleção estar longe de convencer.

Mas ele bem avisara, na fase inicial do torneio: “Já avisei a família que regresso a Portugal dia 11 de julho”. O atrevimento foi recompensado.

Estávamos a 22 de junho de 2016, na véspera do Portugal 3-3 Hungria. Apesar do terceiro empate e do modesto terceiro lugar na fase de grupos, Fernando Santos viria a cumprir a promessa que fez à família. E só regressaria a Lisboa a 11 de julho, com o troféu de campeão da europa nas mãos.

Três anos depois, o engenheiro do primeiro grande título para a seleção portuguesa de futebol voltaria a sorrir perante milhares de portugueses, na Avenida dos Aliados, no Porto, após a conquista da Liga das Nações.

O ciclo de Santos terminaria com o Mundial de 2022, após Portugal ter sido afastado de forma inglória por Marrocos nos quartos de final, em Doha.

A campanha imaculada e perfeita para o Europeu da Alemanha em 2024 já não foi com Fernando Santos…