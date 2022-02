Não há amor sem luto

É talvez a grande marca cultural deste ocidente do século XXI: a incapacidade para falarmos individual e colectivamente da morte. E daí decorre a diabolização ou negação do luto. As pessoas à volta do enlutado exigem que ele "tem de seguir em frente", "tem de ser feliz". Claro que as pessoas têm de seguir em frente, mas o luto leva tempo e cada pessoa tem o seu tempo nessa travessia que não pode ser acelerado pela ideologia da obrigatoriedade da felicidade e do prazer.

É caso para perguntar: como é que esta sociedade da “felicidade” e do “prazer”, que suaviza ou nega mesmo o “luto”, acaba depois encharcada em anti-depressivos? Se calhar, para encararmos a vida com genuína felicidade, temos de fazer a catarse da morte, o luto, sem os filtros analgésicos da modernidade. Até porque não é preciso ler Chesterton para compreendermos uma coisa: um mundo sem luto ou de luto instantânea é um mundo desumanizado e com pouco amor; se o luto é pequeno, então é porque o amor era pequeno. E eu não acredito que se ame menos agora do que no passado. O que existe na nossa psique colectiva é um estrangulamento do amor no momento do luto. O amor não se pode manifestar no velório ou no funeral, momentos cada vez mais controlados e orquestrados. Neste sentido, gostava de recorrer a Kathryn Mannix, autora e médica famosa pela defesa de cuidados paliativos. Segundo Mannix, vive-se uma “era de negação” da morte. Perdemos o vocabulário que nos permite, em primeiro lugar, encarar a morte como um facto, e perdemos também as palavras que nos permitem lidar moralmente com essa inevitabilidade factual. Vive-se, pensa-se e fala-se como se morte não fosse um facto. Recuperar o vocabulário da morte, como diz Mannix, não é um exercício macabro. É, isso sim, um exercício mental e moral que protege os vivos, a começar na saúde mental. Por exemplo, podemos continuar a ter médicos e enfermeiros que não são treinados para falar de morte e de morrer?

Mannix tem absoluta razão quando diz que há uma “conspiração de silêncio” em relação à morte que começa logo na própria medicina e que se estica até aos gurus de Silicon Valley que estão a patrocinar todos os sonhos da vida eterna. Revistas sofisticadas como a “New Yorker” fazem peças sérias sobre os druidas de Sillicon Valley que estão a ponderar transformar a morte em algo meramente opcional. Me engana que eu gosto!

Neste caldo cultural, fica de facto difícil enfrentarmos a inevitabilidade do luto, fica impossível fazer do luto uma oportunidade para refletirmos sobre a graça da vida que partiu, sobre a bênção que foi termos aquela pessoa na nossa vida. Estou a lembrar-me nos funerais puros e sem filtros do passado, começavam no choro, claro, mas terminavam num almoço já com o seu quê de alegre e reconciliado após o enterro; a família toda junta a olhar e a cuidar das crianças e do futuro.