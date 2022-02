A morte como uma morte das classes

A fuga da morte é uma marca cultural que me fascina enquanto escritor. Nós, ocidentais, expulsámos a morte do espaço público e até do espaço privado. A série de culto “Six Feet Under” fala-nos desta dormência emocional em relação à morte. Na verdade, quando temos de lidar com a morte de um ente querido, somos como os jogadores de futebol quando sofrem uma forte pancada: precisamos do spray milagroso, um analgésico que nos deixe dormentes durante dias ou semanas; tomamos comprimidos e deixamo-nos drogar por uma semântica que anula a morte, o caixão é a "urba", o funeral é a "homenagem", o cemitério é o "tanatório. Consumimos a morte em barda nos filmes e nas séries, do Tarantino a Walking Dead, mas não sabemos o que fazer ou dizer quando a morte é real.

O crescimento exponencial da cremação, a meu ver, é uma manifestação desta negação da morte e do morto. A morte deixa de ter um lugar, a campa e o cemitério, que permite uma visita ocasional e uma medição. É pena. Tenho boas memórias do dia dos mortos, o dia de todos os santos; era um dia de reunião familiar e de celebração da vida e da família em torno das memórias dos meus avós maternos. Com a cremação, esta celebração da vida através da morte deixa de ser possível. Julgo que é um erro civilizacional.

No entanto, há um dado curioso associado à cremação: é um nivelador social.

No passado, quando todos eram enterrados, a morte não eliminava as diferenças entre classes sociais; o abismo entre ricos e pobres até era sublinhado no cemitério. Quando fiz a investigação para o meu livro, “Alentejo Prometido”, reparei pela primeira vez nessas assimetrias. No topo da escala social do cemitério, os ricos tinham os seus jazigos, mausoléus erguidos em nome da honra e do estatuto da família. Agora faz-me impressão, até como católico, a celebração pagã do estatuto social através do jazigo. Sabem quais são os cemitérios verdadeiramente cristãos? Os cemitérios dos soldados aliados caídos na Normândia, por exemplo: são todos iguais. O cemitério militar em Arlinton, Virgínia, que vi ao vivo, é outro bom exemplo: as campas são todas iguais, isto é, o general é igual ao soldado.

A meio da escala social do cemitério, tínhamos os remediados com as suas campas de mármore com nome e dedicatórias. Na base, os miseráveis eram enterrados numa vala comum ou em valas que eram apenas montículos de terra sem nome, tinham apenas um número. Era por isso que os velhos sindicatos tinham quotas para o funeral de cada um, ou seja, cada operário reservava um x por mês para o seu funeral e para uma campa decente.

Neste século, os números em alta da cremação dizem-nos que todas as classes têm o mesmo pavor da morte, da campa, do funeral, do cemitério. Pelo menos na morte, as classes estão mais niveladas. É pena que seja só na morte.