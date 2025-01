“Há perceção errada” sobre a Segurança Social. “Nunca esteve bem”

O comentador da Renascença Henrique Raposo defende que "há uma perceção errada sobre a Segurança Social" quem tem diabolizado quem quer alterar o sistema.

"Há uma perceção errada sobre o estado da Segurança Social, porque os políticos, tirando Passos Coelho, têm evitado falar do assunto", afirma o comentador, argumentando ainda que "todos os agregados etários da juventude - dos zero aos 30 - têm sempre menos gente do que os agregados dos 40 para cima".

Raposo, que falava a propoósito da notícia sobre a limitação de reformas antecipadas, acrescenta que esta "perceção errada diabolizou sempre quem queria mexer na Segurança Social, para proteger os mais novos e os mais novos agora somos nós".

No espaço de opinião do programa "Três da Manhã", Raposo antecipa que vai "ter uma reforma de 20%, ao mesmo tempo que durante toda a minha carreira contributiva, vou estar a financiar reformas que foram calculadas quase nos 100, 90%. É injusto. Aceito isso. Agora, o que eu não quero é que os nossos filhos entrem nesse jogo".

"As novas gerações têm que entrar num sistema de Segurança Social novo", remata.