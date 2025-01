Mudança de ideias do PS sobre imigração "não é muito inteligente"

Henrique Raposo considera que a mudança de ideias do PS em relação à imigração "não é muito inteligente".

Pedro Nuno Santos fez mea culpa e reconhece que o anterior Governo teve falhas na política de imigração, mas o comentador da Renascença aponta que isto "é a segunda mudança brusca de direção em pouco tmepo".

"O PS muda a narrativa a meio do caminho. Em imigração tem dito que estava tudo bem, falar do assunto era racista ou securitário. É uma resposta que tem colocado a Esquerda num caminho sem saída", aponta, no espaço habituan n'As Três da Manhã.

Henrique Raposo reconhece que Pedro Nuno Santos quer "realinhar o partido ao centro", mas aponta que, simultaneamente, Alexandra Leitão quer fazer uma frente de partidos de Esquerda para disputar as autárquicas em Lisboa, contra Carlos Moedas.

Sobre imigração, o comentador da Renascença alerta que não há habitações suficientes e as crianças imigrantes que chegam não sabem falar português, "porque as escolas não estão preparadas para ter professores de Português para estrangeiros".

"É um todo um mundo novo para o qual ninguém fez nada nos últimos dez anos", lamenta.