"É uma heroína". Henrique Raposo diz que Gisèle Pelicot é a personlidade do ano

Henrique Raposo diz que Gisèle Pelicot é a sua personalidade do ano, considerando-a uma "heroína" por ter denunciado e enfrentado o marido em tribunal, por a ter drogado e violado a mulher em conjunto com pelo menos 50 homens.

O comentador da Renascença aponta que, geralmente, estes casos ficam no anonimato, mas Gisèle Pelicot "com muita coragem decidiu expor-se para expor o que se passa no mundo dos homens".

"A masculinidade tóxica está a piorar. Somos muito ingénuos ao poder da educação e da arte para mudar as pessoas", lamenta.

No seu espaço habitual n'As Três da Manhã, Henrique Raposo recordou, também, a reportagem do jornal "Público" que denunciou um grupo português no Telegram com milhares de homens que partilham vídeos e fotografias de mulheres.

Quanto aos eventos mais marcantes do ano, o comentador destaca os tumultos em Grande Lisboa, na sequência da morte de Odair Moniz e teme que "as coisas vão piorar".

"Há uma máfia brasileira que está a entrar nos nossos bairros e a recrutar nas prisões. Vamos receber 50 a 100 mil imigrantes por ano. E a única coisa para isto funcionar bem é se a escola pública integre toda a gente", aponta.

A Renascença lançou esta segunda-feira a Radiografia 2024, em que elege as principais figuras e acontecimentos do ano.