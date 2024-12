TDVE só para mulheres é "segregação" ou resposta ao "machismo boçal"?

O comentador da Renascença Henrique Raposo diz "ter dúvidas" sobre a existência de um serviço TVDE exclusivo para mulheres.

Raposo considera que este tipo de lógica vai "no caminho da segregação e não da igualdade", lembrando que, por exemplo, no Irão, as mulheres lutam "para serem condutoras de táxis normais, querem acabar com a segregação ou com um apartheid de género".

Por outro lado, Raposo defende que o discurso do Chega e "a relegitimação do machismo boçal sem qualquer tipo de filtros", leva a que uma rapariga, "que está no século XXI", e "quando entra num táxi, de repente, está no século XIX".

"Eu percebo uma rapariga que quer entrar num táxi para e não quer estar a ouvir piropos, porque nesta cultura de Internet, onde este machismo boçal onde tudo é permitido, eles acham que ser homem é dizer o que lhes passa pela cabeça", reforça.