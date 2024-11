"Não sei o que dizer às miúdas". Henrique Raposo vê eleição de Trump como "derrota pessoal"

Henrique Raposo sente que a eleição de Donald Trump nas Presidenciais dos Estados Unidos da América (EUA) "é uma derrota pessoal".

"Não sei o que dizer às miúdas", conta, em nota pessoal.

No seu espaço habitual n'As Três da Manhã, o comentador da Renascença refere que a Europa ocidental também não compreende o que se passou.

Henrique Raposo diz que é importante saber por que é que o lado democrata perdeu e considera que há "uma série de ângulos cegos que a imprensa liberal nos EUA e na Europa ainda não percebeu".

É o caso da imigração, apontando que neste tema a atual administração da Casa Branca deportou mais pessoas que o primeiro mandato de Donald Trump.

"É uma realidade que não entra nas duas narrativas. Os republicanos não dizem isto, porque querem retratar os Democratas como fracos. E Kamala e Biden nunca disseram isto. Se tivessem feito campanha com isto, teriam as franjas da esquerda, como a NBC e o The New York Times, a dizer que eram fascistas", defende.

"O Trump venceu por causa de uma mentira woke. A esquerda woke é o idiota útil do novo fascismo", aponta, igualmente.

Henrique Raposo fala, ainda, do "radicalismo trans" que argumentar ser um tema que "assusta muito as mulheres".

"É um assunto quentíssimo no desporto universitário norte-americano, mas que é debatido porque és acusado de ser transfóbico", afirma.