​Marcelo, Odair e bairros de Lisboa. “Podes tentar sair da snobeira, mas a snobeira nunca sai de ti”

O comentador da Renascença Henrique Raposo critica a ausência de Marcelo Rebelo de Sousa no funeral de Odair Moniz, o homem baleado mortalmente por um agente da PSP, na Cova da Moura, há uma semana.

“Marcelo Rebelo de Sousa, que vai a todos os sítios e ontem foi incapaz de ir a um funeral óbvio onde devia ter ido - podes tentar sair da snobeira, mas a snobeira nunca sai de ti - que me ligue, porque eu posso fazer uma presidência aberta com ele por estes morros todos”, afirmou no espaço de opinião do programa “Três da Manhã”.

Raposo passou em revista vários problemas que continuam sem resposta e a marcar a realidade de vários bairros na Grande Lisboa.

“Estas terras da margem norte de Lisboa, estamos a falar de Loures, Amadora, Oeiras, Sintra, Odivelas é mais de um milhão de de pessoas, que nos media só aparecem ou quando há estes picos de violência extrema e cinematográfica”, lamenta Henrique Raposo, apontando áreas como a saúde, educação ou mobilidade como algumas das áreas onde as opções políticas não têm conseguido estar à altura das necessidades da população, argumenta.