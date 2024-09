“Montenegro e Pedro Nuno Santos têm de sentar-se e combinar a tática”

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera "fundamental" que Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos consigam chegar a acordo e viabilizar o Orçamento do Estado para 2025.

Aludindo à reportagem da Renascença sobre a dupla de futebolistas do Varzim SC Luis Montenegro e Pedro Nuno, Raposo diz que os líderes partidários devem fazer o mesmo que os jogadores: "têm de sentar-se e combinar a tática".

"Acho que é fundamental, qualquer resposta sensata tem que passar por aí e nem sequer estou a pensar na questão orçamental e haver dinheiro para isto e para aquilo. Eu estou preocupado com o crescimento do Chega", acrescenta Raposo, no espaço de opinião das "Três da Manhã".