"Perfeita imbecilidade". PGR devia dizer que "os maridos das procuradoras têm o dever de ficar em casa a cuidar das crianças"

Henrique Raposo considera "uma perfeita imbecilidade" as declarações de Lucília Gago durante a audição na Assembleia da República esta quarta-feira, em que associa os constrangimentos no Ministério Público a um número que diz ser elevado de mulheres jovens e, por isso, em idade fértil.

No seu comentário n' "As Três da Manhã" da Renascença, Raposo vai mais longe e diz mesmo que a procuradora-geral da República está a "competir com o André Ventura para o prémio de personagem mais imbecil do espaço público deste ano", acusando-a ainda de "não conhecer a própria casa".

"Como a Renascença mostra, em 700 magistrados do Ministério Público há 26 raparigas abaixo dos 30. Portanto, são estas 26 raparigas que estão a bloquear a justiça em Portugal. É um perfeito disparate. incompetência pura", critica o comentador.

Defende que o que Lucília Gago deveria ter dito é que "os maridos das procuradoras têm o dever de ficar em casa a cuidarem das crianças para que não sejam apenas as mulheres, ainda mais são procuradoras, a sacrificar a sua carreira"

O comentador continua dizendo que as declarações da procuradora "encaixam naquilo que é o maior problema bloqueio da sociedade portuguesa, que é a maneira como as mulheres são tratadas".

"É este machismo que está nas declarações da Lucilía Gago, o machismo chegano que depois aparece a jusante a dizer que há tantos imigrantes em Portugal", conclui Henrique Raposo.