Henrique Raposo diz que fuga de prisioneiros é uma "falha gravíssima do sistema"

Henrique Raposo considera que a fuga dos prisioneiros do establecimento de Vale de Judeus foi uma "falha gravíssima do sistema". No comentário n' "As Três da Manhã", da Renascença, o comentador diz, no entanto, que situações como estas "acontecem em qualquer lado, em qualquer país".

Raposo relembra que o "criminoso argentino que está envolvido na fuga, e é uma personagem de filme", com capacidade para "fugir do Fort Knox", uma instalação militar norte-americana.

O comentador acrecenta que, ainda assim, que este é um tema a que os responsáveis políticos deveriam de estar atentos às denúncias "sistemáticas" do "estado calamitoso em que está toda a estrutura das prisões" e, por isso "tem que haver consequências".

"Não fugiu o rapaz que vende umas graminhas de xamã na esquina. Fugiram pessoas altamente perigosas para a população. E tudo farão para se manterem em liberdade", alerta o cronista.

O comentador acha "prematuro falar em consequências políticas" uma vez que a ministra da Justiça, Rita Júdice, ocupa o cargo há alguns meses. O mesmo não aplica às direções das estruturas de segurança que , "por muito má que seja a tua condição laboral, quando aceitam fazer parte desta profissão, isto não pode acontecer".



Conclui relembrando que noutros países situações como estas têm "consequências sérias", pedido que o mesmo seja aplicado em Portugal, começando pela demissão do diretor-geral dos serviços prisionais.