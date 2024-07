França. Solução tem de ser ao centro para se evitar escolher "entre a peste e a cólera"

A França pode ter de escolher "entre a peste e a cólera", lamenta Henrique Raposo, em referência à união das esquerdas que ficou em primeiro este domingo nas eleições e a extrema-direita, que ficou em terceiro lugar.

O comentador Renascença realça que a Nova Frente Popular (NFP) tem pessoas moderadas, mas também "gente tão moderada quanto a Le Pen".

É o caso, defende, de Jean-Luc Mélenchon, "o equivalente ao PCP", que é anti-NATO e anti-União Europeia (UE).

"Defende um protecionismo económico brutal que acabaria com a UE. É o sonho do Putin", aponta.

Henrique Raposo refere que a solução poderá passar por Macron tentar "partir ao meio esta frente de esquerda", já que quem está ao centro e à direita não deverá aceitar Mélenchon como primeiro-ministro.

No seu espaço n’As três da Manhã, o comentador pede que o Presidente de França faça igual ao que Cavaco Silva fez com a gerigonça de 2015.

"Perante um primeiro-ministro apresentado pela esquerda, é quase ter um Excel. Respeitas a NATO? Respeitas a UE? Respeitas o Estado de Direito? Se respeitares isto, vais para a frente", indica.

A solução pode ser Marine Tondelier, dos Ecologistas, que representa uma esquerda "realmente europeísta" e capaz de ser "o ponto de equilíbrio".

"O centro tem de aguentar isto", reitera.