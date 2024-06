É preciso criar um “conceito de universidade adequado à bolsa” dos estudantes

É preciso olhar para os jovens que vivem fora dos grandes centros e pensar um conceito de universidade adequado à sua bolsa. A solução apontada por Henrique Raposo surge na sequência dos dados do portal Infocursos que mostram um aumento do abandono escolar no primeiro ano do Ensino Superior.

O comentador da Renascença aponta o preço brutal das casas, como uma das dificuldades para prosseguir os estudos, referindo que “um miúdo que venha estudar para Lisboa ou mesmo para Portalegre tem muita dificuldade em conseguir uma casa ou um quarto, se os pais não tiverem algum dinheiro”.

“Eu não sei como isto se resolve. A construção e a reconstrução nos últimos anos têm sido baixíssimas. Há várias razões, a burocracia é ao nível da RDA. Temos muitas rendas antigas que mantêm as casas ocupadas pelas pessoas, mas depois, quando as pessoas saem, os senhorios não têm dinheiro para fazer a reconstrução. Os impostos são altíssimos. Não há equipas para fazer casas. E como vai haver uma pressão brutal para fazer a nova ponte e o aeroporto, o setor da habitação vai ficar completamente esquecido”, lamenta.

O comentador diz que só vê uma solução que é: “as faculdades têm de olhar para este problema e fazer fisicamente residências”. E dá o exemplo da Universidade de Lisboa que anunciou, no mês passado, a construção de uma residência com 200 camas.

“A Nova tem uma residência com 450 camas. É preciso mais, talvez o triplo. Há uma faculdade portuguesa bastante famosa que fez um conceito que é chamar estrangeiros ricos para fazer o curso em Portugal. Eu tenho uma ideia que é: olharmos não para os estrangeiros ricos, mas para os miúdos de Portalegre, Santiago do Cacém, Chaves… Olhar para eles e pensar um conceito de universidade adequado à sua bolsa”, aponta.

No seu espaço de comentário n’As três da Manhã, Raposo destaca ainda as boas notícias da semana: “A União Europeia tirou-nos da lista negra dos desequilíbrios macroeconómicos; a população portuguesa aumentou brutalmente, somos 10,6 milhões de pessoas, resultado da emigração. Temos mais de 130.000 pessoas em relação ao ano passado, resultado de termos 150. 000 de saldo migratório positivo, menos o saldo natural de 30.000 pessoas, que é negativo; e temos mais filhos”.