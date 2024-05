Condenação de Trump "tem que ter uma consequência eleitoral que favoreça Biden"

O comentador da Renascença Henrique Raposo diz ficado satisfeito com a decisão da Justiça norte-americana em condenar Donald Trump por 34 crimes de falsificação de registos comerciais.

Trump é o primeiro ex-Presidente dos Estados Unidos a ser considerado culpado pelos tribunais. O magnata é acusado de ocultar um pagamento feito pelo seu advogado à atriz Stormy Daniels para comprar o seu silêncio nas eleições presidenciais de 2016.

O comentador diz que esta condenação "tem que ter um impacto eleitoral em pessoas dentro da sanidade mental". Raposo admite, no entanto, que isso possa acontecer porque a "América vive literalmente com duas realidades, dois tempos, duas coberturas mediáticas completamente diferentes" e, por isso, "isto pode contribuir para a vitimização do Trump".

"O eleitor que votou nele, em vez de dizer, em vez de pensar, eu votei num traste, pode pensar o contrário, vai investir ainda mais emoção nesta causa, vai entrar ainda mais fundo naquela realidade paralela, que ele ontem já deixou bem claro", completa o comentador no seu espaço d'As Três da Manhã.



Henrique Raposo acredita que esta vitimização será alimentada pelo candidato republicano, lembrando que Trump disse que "só aceitaria uma condenação ou um veredicto num condado relativamente trumpista, porque naquele condado em concreto, ele há quatro anos teve 10% do eleitorado".

Henrique Raposo não tem dúvidas que só vai ser possível derrotar o ex-Presidente "pela força", numa altura complicada para a administração de Joe Biden.

"A a questão económica é muito importante no voto norte-americano", mas, apesar de os "indicadores económicos serem bons, em termos objetivos, boa parte dos americanos não tem essa perceção".