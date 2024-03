Igreja tem conduzido da “pior maneira possível” processo de reparação das vítimas de abuso

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que a Igreja tem conduzido da “pior maneira possível” o processo de reparação das vítimas de abusos sexuais.

“Tudo o que a Igreja podia fazer de errado, fez”, acrescenta, dando como exemplo a declaração feita há um ano por responsáveis da Igreja afirmando que não haveria lugar para uma compensação financeira.

Raposo argumenta que, estando as vítimas dos abusos vivas, “faz todo o sentido” que haja lugar ao pagamento de uma indemnização.

O comentador diz ainda que “a Igreja Católica portuguesa vive numa bolha, um clube de homens celibatários que, por não terem família, não têm contacto com a ambiência familiar, com a sociedade, não há mulheres nas cúpulas”, considerando que estas circunstâncias justificam a postura que têm tido no processo de reparação das vítimas de abusos sexuais.