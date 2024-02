O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que o "Ministério Público é igual ao Chega".

No espaço de opinião do programa "Três da Manhã", Raposo dá razão às críticas de que o Ministério Público tem sido alvo, por exemplo, no caso das investigações às suspeitas de corrupção na Madeira. No âmbito desta operação foram detidas três pessoas que foram todas postas em liberdade por falta de indícios.

Raposo considera que o Ministério Público tem estado a "funcionar como um aliado de um extremismo populista" que "lança para a ventoinha aquela ideia de que somos todos um país de bandidos e corruptos e que quem está no poder económico, político mediático é uma cambada de corruptos".