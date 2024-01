O comentador da Renascença Henrique Raposo aplaude a ideia aprovada no congresso dos jornalistas para a realização de uma greve geral. Raposo considera que a paralisação devia acontecer durante "dois ou três dias durante a campanha", de forma a alertar as pessoas para a importância do setor.

"As pessoas só vão dar valor ao jornalismo no dia em que o perderem", acrescenta.

Raposo lembra que o "jornalismo é o dia a dia da democracia", o fio condutor que prevalece entre eleições.

"Nós temos eleições de quatro em quatro anos. Naqueles 1.500 dias entre cada eleição, aqueles espirito democrático é mantido pelos jornais, pelas rádios e pelas televisões", diz, acrescentando que “o jornalismo é uma construção da democracia que custa muito dinheiro”.