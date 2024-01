O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que o Partido Socialista é um dos responsáveis pelo facto de 30% dos jovens nascidos em Portugal residirem atualmente no estrangeiro.

No espaço de opinião do programa "Três da Manhã", Raposo diz que os "jovens estão a votar com os pés, saindo deste paraíso socialista", lembrando que nos últimos 28 anos, o PS governou durante 22.

O também escritor lamenta, por exemplo, a ausência de reformas que, argumenta, contribuiram não só para a elevada taxa de emigração, mas também para a atual elevada taxa de mortalidade.