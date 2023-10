Problema nos hospitais “não é de dinheiro, é de qualidade da gestão”

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que os problemas nos hospitais têm origem na qualidade da gestão.

Raposo falava a propósito dos Numa análise aos números enviados à Renascença pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) que apontam para uma despesa superior a 200 milhões de euros com horas extraordinárias de médicos nos primeiros oito meses do ano.

“A questão não é quantitativa, não é de dinheiro, é da qualidade da gestão”, disse, acrescentando que o Ministério da Saúde é um “gigante burocrático que tem pouco contacto com as organizações que tem no terreno”.

Raposo aponta o caso da falta de autonomia dos hospitais, bem como o caso do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, que durante alguns anos foi de gestão privada.

“Assim que a PPP acabou os médicos foram-se embora, demitiram-se”, diz.