Crise na Rússia. "Uma potência em decadência é perigosíssima”

O comentador d'As Três da Manhã diz que não há outra maneira de ver a revolta do grupo Wagner senão como “mais um passo de fraqueza de Putin” e alerta para os perigos que daí possam surgir.

“A fraqueza de Putin é uma boa noticia? À partida sim, mas temos de ter cuidado porque as coisas podem ficar sempre piores”, avisa.

Na visão de Henrique Raposo, “uma potência em decadência é perigosíssima. Um Putin e uma Rússia em queda podem ser piores do que o que temos tido”.

Mas, para o comentador a situação que se vive na Rússia pode representar outro perigo: o de nova guerra encabeçada pelo líder da República Russa da Tchechénia, Ramzan Kadyrov.

“A Tchetchénia é liderada por outro barão que pode tentar outra vez a independência. Naquela parte do mundo as coisas não são resolvidas com referendos”, lembra, alertando que "podemos ter novamente uma guerra naquela região”.

Os combatentes do grupo Wagner iniciaram no sábado uma ”marcha pela justiça” em direção a Moscovo contra os militares russos. A revolta do exército mercenário, que tem estado a apoiar Putin na invasão na Ucrânia, terminou no mesmo dia deixando o regime da Rússia em crise.