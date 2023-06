"Vendeu-se de novo o tabaco a uma nova geração como algo fixe”

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que a indústria tabaqueira conseguiu vender "de novo, o tabaco a uma nova geração como algo fixe".

Num comentário aos resultados do inquérito nacional ao consumo de substâncias psicoativas que aponta para um aumento do consumo de tabaco e álcool nos últimos cinco anos, Raposo diz que a "o capitalismo do tabaco" e as gerações adultas estão a enviar "mensagens contraditórias" aos mais novos ao passar a ideia que, por exemplo, "os vaporizadores e o tabaco que vem por outros meios não faz mal" ou que "fumar um charro não faz mal".

Raposo falou ainda sobre o jogo a dinheiro, classificando a raspadinha como um "imposto" aplicado "aos mais pobres".