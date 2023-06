"A liberdade precisa de 'rockstars' como Sérgio Conceição"

No rescaldo da vitória do FC Porto na Taça de Portugal, Henrique Raposo "tira o chapéu" a Sérgio Conceição. O treinador dos azuis e brancos conquistou a sua terceira Taça de Portugal e o 10.º título do seu currículo pelos "dragões", mas o comentador da Renascença olha para o técnico de outra forma.

"Nós precisamos de 'rockstars', como Sérgio Conceição, como Zlatan Ibrahimovic. Pessoas que, num tempo em que a liberdade está tão controlada, [em que] há demasiado medo de arriscar, demasiado medo de chocar, nós precisamos destas pessoas, mesmo que não se goste delas."

Assumido adepto do Benfica, Henrique Raposo diz não gostar "particularmente" Sérgio Conceição: "Chateia-me aquele hábito que ele tem de ganhar."

"Mas isso não me impede de admirá-lo. Admirá-lo na liberdade radical que ele tem, indomável. Não tem medo de chocar, diz o que pensa, e isso é muito importante em todos os setores da sociedade, não é só no futebol."



O comentador contraria a fama, sobretudo na comunicação social, de "arruaceiro e mal-educado". Para Henrique Raposo, Sérgio Conceição "é livre". "Todas as grandes estrelas do futebol, quer treinadores, quer jogadores, hoje em dia eram todos arruaceiros, se usássemos essa grelha bem comportadinha das televisões."

"O Maradona não calçava, o George Best não calçava, porque eram, lá esta, livres, eram 'rockstars'. E têm essa liberdade indomável que se espera das estrelas e que hoje em dia se sentem controladas, num ambiente em que parece que somos todos escravos do Twitter, dos fiscais do Twitter", lamenta.

Por isso, "todos os setores da sociedade" precisam destas "estrelas de rock".

Por outro lado, o comentador da Renascença sublinha que "o futebol, por inerência, é o escape irracional da sociedade", em que por vezes o ser humano pode realçar comportamentos menos corretos - mas "é normal, é futebol".

"O Sérgio Conceição fez aquele gesto indelicado para o banco do Casa Pia. Foi um segundo. E passou-se uma semana inteira a julgar um homem por aquele segundo, em que foi livre. Isso é normal . Agora é o David Neres que está a ser julgado, porque disse um palavrão contra o Otávio, quer dizer... é futebol."

Henrique Raposo reconhece que tem de haver normas a cumprir, mas que também é preciso "perceber que no futebol, na arte, no teatro, na música, as pessoas são, por inerência, radicalmente livres". "E com a liberdade vêm os excessos, que nós podemos não gostar, mas não podemos fazer disso a essência da coisa."

Sérgio Conceição ultrapassou os limites? "Não", sublinha. "'Fez um gesto indelicado'. E então? Passemos à frente."

O comentador da Renascença remata ainda que a vigilância feita às "estrelas", como o treinador dos "dragões", é resultante de um "ecossistema mediático, sobretudo televisões, dominado por uma colonização do Twitter".

"Andamos todos à procura da falha da estrela, o momento em que a estrela mete a pata na poça. E não é isso que nos interessa."