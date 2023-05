Crise Galamba. “Guerra civil no PS” está a “resgatar regras da democracia”

O comentador da Renascença Henrique Raposo diz que o país está a assistir a uma "guerra civil dentro do PS que está a resgatar as regras da democracia” e a "destruir as instituições".

Raposo falava no espaço de opinião do programa "Três da Manhã". O comentador considera que toda esta polémica em torno dos acontecimentos no Ministério das Infraestruturas é um "escândalo".

"Não tenho memória de nada parecido assim. As secretas incomodaram um cidadão às 11 da noite para lhe tirar um computador... as secretas. Era a única entidade que não podia aparecer ali, apareceu. isto é o que se passava no Estado Novo", diz Raposo.



O comentador também não concorda com as críticas que têm sido desferidas ao antigo Presidente da República Cavaco Silva, referindo-se a vários elementos do PS que têm considerado que atacar o PS é atacar a democracia.

Raposo destaca que António José Seguro disse o mesmo que Cavaco Silva, classificando Seguro como "a grande figura do PS que está fora desta malha socrática e costista" e que, "num contexto pós-Costa, pode recuperar o PS para fora de todas estas trapalhadas".