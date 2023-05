Galamba, Costa, TAP, SIS e agressões no Ministério. “Ninguém está a falar verdade"

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que "ninguém está a falar verdade" no caso das agressões ocorridas no Ministério das Infraestruturas.

“Ninguém está a falar verdade e estamos num campo que foi definido pelo José Sócrates, ou seja, estas pessoas não têm uma relação com a verdade", disse Raposo, no espaço de comentário do programa "Três da Manhã".



Raposo argumenta que para os envolvidos neste caso "a verdade varia consoante os dias, não existe, só existe o ponto de vista para se safarem num dado dia", lembrando também "o discurso de Marcelo há uns dias", no qual, diz, o Presidente considerou que "estas pessoas não são de confiança".



O comentador diz ainda que Marcelo Rebelo de Sousa "até agora não dissolveu a Assembleia porque tem medo do Chega", por falta de "solução política à direita clara com o Chega". No entanto, diz, "o pântano que está criado é pior do que o risco de irmos a eleições com o Chega".

"Quanto mais tempo este pântano demorar, mais o Chega vai crescer", remata.